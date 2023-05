Stanivuković pozvao maturante da se jave ako žele 80 KM od Grada

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković kazao je da će svi maturanti koji žele podršku Grada za matursku proslavu, istu i dobiti i da se već od četvrtka jave u Dom omladine, gdje će moći da ostave potrebne podatke za isplatu ove podrške.

Izvor: Banjaluka.rs.ba

"Nikakve zloupotrebe podataka neće biti, kako pojedini to pokušavaju da predstave. Pored svih opstrukcija, Grad želi da podrži i svoje maturante, kao što je do sada podržao i druge kategorije stanovništva", kazao je Stanivuković na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare.

On je dodao da se nakon najave ove podrške krenulo u potrebne procedure.

"To znači da smo se obratili Aktivu direktora srednjih škola da nam dostave potrebne podatke za islatu podrške maturantima. Rekli smo da uplaćujemo svim maturantima banjalučkih srednjih škola bez obzira na to iz kojeg grada bili. Ovo je lijep, kulturan znak pažnje prema maturantima. Imali smo posjete gradonačelnika iz svih regiona povodom Dana grada i samo jedan grad je imao takvo nešto što je za nas bio podstrek da i mi budemo takvi i prvi grad u Republici Srpskoj da pokažemo pažnju prema svakoj populaciji naših sugrađana", naveo je on.

Kazao je da su njegovi saradnici imali sastanak sa direktorima srednjih škola, na kojem je bio i predsjednik Skupštine grada sa prosvjetnim inspektorom.

"Tada je na sastanku predsjednik pitao odakle nam taj novac i zašto to plaćamo, a pojedini direktori su rekli da je to milostinja koju ne žele ni neki roditelji ni maturanti. Tada se javila, za mene, jedna negativna i nerazumna konotacija. Da bi nakon toga predsjednik Gradskog odbora SNSD-a kazao da je to zloupotreba podataka i da od toga nema ništa. Zatim, Gradu stiže i dopis od direktora srednjih škola da se oni plaše da nama dostave te podatke potrebne za uplatu, da će ih Grad kao zloupotrijebiti", obrazložio je gradonačelnik.

On ističe da Grad ima podatke brojnih sugrađana kojima isplaćuje određene podrške i da nije bilo nikakve zloupotrebe, pa tako neće biti ni sada.

"Naravno da maturanti nema potrebe da vode brigu o tome, mi smo našli rješenje kako da im uplatimo novac, koji smo obezbijedili u budžetu Grada", kazao je on.

Pojasnio je da se uplata Grada odnosi na matursku proslavu, odnosno matursko veče koje podrazumijeva ugostiteljki objekat i muziku i ostalo što ide s tim.

"Dogovorili smo se da svim maturantima ide 80 KM bez obzira na to da li plaćaju 50 ili 60 KM, izuzev onim koji to skuplje plaćaju i njima će dodatno biti uplaćeno kako bismo pokrili taj trošak maturske večeri", dodao je on.

Pozvao je sve maturante da se prijave u Domu omladine već od ovog četvrtka pa do sljedećeg četvrtka, i to radnim danima od 9 do 18 časova, vikendom od 11 do 17 časova, gdje će gradske službe prikupljati podatke onih maturanata koji žele da ostvare pravo na ovu podršku.

"Potrebno je da kažu ime i prezime, da imaju žiro račun na koji žele da im se uplati novac. Po prijavi, već drugi radni dan novac će im biti uplaćen", kazao je on, istučići još jednom da nikakve zlouopotrebe podataka neće biti.

Kazao je da ukoliko se neko od direktora predomisli, može da Gradu dostavi podatke učenika.

(MONDO)