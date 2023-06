Nije ispoštovan sporazum s Dodikom o toplom obroku: Radnici u javnom sektoru traže sastanak sa rukovodstvom RS

Predstavnici pet sindikata radnika zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske zadražili su od Vlade Srpske da organizuje sastanak na najvišem nivou radi pronalaska rješenja za realizaciju sporazuma o povećanju plata zaposlenim u ovoj oblasti.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Sindikat uprave, Strukovni sindikat doktora medicine, Strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara, Samostalni sindikat radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Sindikat radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske insistiraju da tom sastanku, osim njihovih predstavnika, prisustvuju predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i resorni ministri, objavila je Srna.

Predsjednik Sindikata uprave Srpske Božo Marić napomenuo je da je prije godinu dana, uz prisustvo Dodika, zaključen sporazum o načinu na koji će za 55.000 radnika biti povećane zarade koje se finansiraju iz republičkog budžeta ili javnih sredstava, kao i da je dogovoreno da se topli obrok i regres izdvoje iz osnovne plate.

"Radna grupa koju je imenovala Vlada Srpske održala je dva sastanka na kojima nismo usaglasili stavove",naveo je Marić.

Marić je za MONDO pojasnio da je sporazum prošle godine potpisan na osnovu interpelacije koju je Sindikat uprave uputio u NSRS da se naknada za topli obrok i naknada za regres moraju posebno iskazati, "a imajući u vidu, da kad se te naknade izdvoje iz osnovnog primanja, iznosi koji čine platu radnika su manji za 180 KM".

"Dogovorili smo se da deficit koji fali uredi kroz tri koraka. Prvi korak je bio da se svima isplati po 100 KM linearno, da se od 1. januara - za one čija je plata ispod republičkog prosjeka, ona poveća za 5 odsto - to je par hiljada ljudi. Zatim je trebalo da se u drugom kvartalu, nakon aprila 2023. godine, izvrši analiza koliko još je potrebno da se poveća, a da bi se dostigao taj iznos toplog obroka i regresa za koji smo mi tražili da se izdvoji posebno. Ako se on već nalazi u osnovnom primanju, da to mora biti plata, topli obrok i jedna dvanaestina regresa. Oni to nisu ispoštovali", kaže Božo Marić.

Sindikati su Vladi dali rok do kraja juna.

"Ako se taj dio ne završi onda Vlada nije ispoštovala sporazum. Mi smo se dogovorili sa Dodikom, resorni ministri su potpisali sporazum i obavezali se", podsjeća Marić.

Prije godinu dana, kada je sporazum postignut, Dodik je rekao da "nije moguće formalizovati da se to zove topli obrok, ali se to dograđuje kroz platu".

"To je ovih 100 KM koji će biti u osnovi plate u avgustovskoj plati i nakon toga sve naredne mjesece linearno za sve", naveo je Dodik.

Predsjednik Sindikata radnika unutrašnjih poslova Srpske Anica Jondić rekla je da ovi sindikati neće ostati nijemi ukoliko najkasnije do kraja juna ne bude održan taj sastanak, naglasivši da postoje dovoljno snažni pravni mehanizmi kako da se dođe do realizacije tog sporazuma.

(MONDO)