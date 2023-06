Prognoza za danas: I dalje bez dobrih vijesti - kiša, munje i oblaci

U cijeloj BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Izvor: Envato/TTereza

Ujutru će na sjeveru biti oblačno uz povremenu kišu, na jugu i jugoistoku suvo uz sunčane periode, a prije podne kiša će zahvatiti većinu predjela.

Jači pljuskovi sa grmljavinom očekuju se popodne na sjeveru, sjeverozapadu i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, popodne umjeren sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

(MONDO)