Višednevna prognoza: I narednih dana promjenljivo vrijeme, u četvrtak u pojedinim područjima moguće obilnijne padavine

U Republici Srpskoj će i ove sedmice biti promjenljivo vrijeme, povremeno sa kišom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U utorak ujutru će na jugoistoku biti oblačno, ponegdje sa slabom kišom, dok će u ostalim predjelima biti vedro i svježije. Oko rijeka i po kotlinama biće prolazne magle.

Tokom dana preovladavaće pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Na jugoistoku i jugu ostaće promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, dok je slaba kiša moguća samo ponegdje. Uveče i tokom noći na srijedu očekuje se postepeno naoblačenje od zapada.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 14, na jugu do 17, a maksimalna od 21 do 28, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 14. juna, na jugu i zapadu očekuje se naoblačenje koje će povremeno donijeti kišu i pljuskove, a na sjeveru i istoku u prvom dijelu dana suvo uz sunčane periode i toplije. Tokom popodneva kiša će jačati i zahvatiće većinu predjela.

Minimalna temperatura vazduha od devet do 14, na jugu do 17, a maksimalna od 18 na zapadu do 26 na sjeveroistoku, u višim predjelima od 14 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 15. juna, biće oblačno i svježije sa kišom. Na jugu će biti obilnih padavina. Jaka kiša će padati popodne i na istoku u Sarajevsko-romanijskoj regiji i Gornjem Podrinju. Na sjeveru se očekuju slabije padavine. Uveče i tokom noći na petak padavine će se premještati dalje ka istoku, a na sjeveru i zapadu će kiša prestati.

Minimalna temperatura vazduha od 11 do 18, a maksimalna od 15 do 21, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

U petak, 16. juna, na jugu i istoku očekuje se svježije i oblačno vrijeme sa kišom. Na jugu se očekuju nešto jače padavine, a na sjeveru i zapadu biće pretežno suvo i toplije uz slabu kišu ponegdje.

Minimalna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od 10, a maksimalna od 17 na istoku do 25 na sjeverozapadu, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

SRNA