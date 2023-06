Mapirane crne tačke: Ovo su prošle godine bili najopasniji putevi u Srpskoj

Najsmrtonosniji i najopasniji put u Republici Srpskoj tokom prošle godine bila je dionica Bijeljina 2 - Glavičice na kojoj su poginule četiri osobe, dok je isto toliko zadobilo teške tjelesne povrede.

Izvor: Shutterstock

Navedeno je ovo u dokumentu "Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u 2022. godini", u odjeljku o saobraćajnim nezgodama i posljedicama na magistralnim i regionalnim putevima.

Kada je riječ o prošloj godini, druge najopasnije dionice putnih pravaca su bile: Prijedor 3 – granica Republike Srpske/FBiH (Koprivna), Rogatica – Sastavci, Auto put Banjaluka - Doboj i Klašnice 3 – Gornja Vijaka 1, na kojima je ukupno poginulo 12 osoba, dok je 16 zadobilo teške tjelesne povrede.

U najopasnije putne dionice za prošlu godinu svrstan je i put Bijeljina 1 – Bijeljina 2 gdje su poginule dvije, dok je 21 osoba zadobila tjelesne povrede.

Crna statistika Ministarstva unutrašnjih poslova RS pokazuje da se na putevima u prošloj godini dogodilo 9.896 saobraćajnih nezgoda, što je za 0,5 odsto manje u odnosu na 2021. godinu. Poginulo je 100 osoba što je manje za jednu u odnosu na prethodnu godinu.

"Najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio se na području PU Banjaluka, a najmanje na području PU Mrkonjić Grada, što je u skladu sa teritorijom koju pokrivaju, brojem stanovnika, brojem registrovanih vozila i frekvencijom vozila u saobraćaju", navodi se u izvještaju MUP-a RS.

Pokazatelji o broju saobraćajnih nezgoda po kategorijama puteva upućuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dogodio na putevima na kojima je najveća frekvencija saobraćaja, te na putevima na kojima se vozila kreću većom brzinom.

"S obzirom na mjesto događanja, najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodio na ulicama u naselju (38,9%) i magistralnom putu (34,6%). Na nekategorisanim putevima evidentirano je 9,1% saobraćajnih nezgoda, na regionalnim putevima 8,5%, a na lokalnim putevima 6,7% saobraćajnih nezgoda. Na autoputevima Republike Srpske evidentirane su 173 saobraćajne nezgode ili 1,7% od ukupnog broja saobraćajnih nezgoda u 2022. godini", stoji u izvještaju.

Prema starosti vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama, najbrojnija su vozila starosti: od 16 do 20 godina (19,6%), od 12 do 16 godina (17,3%), i od 8 do 12 godina (15%).

"Od ukupnog broja vozila koja su učestvovala u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srpske, 77,8% su vozila registrovana u Republici Srpskoj, 5,6% registrovana u FBiH, 1,4% u Brčko Distriktu, 10,8% su vozila iz drugih država i 4,4 % su vozila nepoznatog porijekla. Od ukupnog broja vozila registrovanih u Republici Srpskoj, 0,4% su službena vozila Ministarstva", navedeno je u izvještaju MUP-a RS.

Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda prošle godine su biline prilagođena i nepropisna brzina kretanja vozila, nedržanje potrebnog odstojanja, strana kretanja i vožnja unazad.

