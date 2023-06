Regionalni novinari u Banjaluci: Građani moraju da razluče profesionalne od propagandnih medija!

Događaj "Novinarstvo pod pritiskom: Regionalne perspektive i izazovi slobode medija", koji je organizovao portal Buka, održan je u četvrtak u banjalučkom "Staklencu".

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Na dva panela, koja su bila otvorena za javnost, o problematici novinara i medija, kao i o pritiscima na njihov rad, o restriktivnim zakonima i solidarnosti "sedme sile", govorili su žurnalisti iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Povod za događaj je usvojeni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske prema kojem bi uvreda i kleveta postali krivična djela za koje su predviđene novčane kazne do 100.000 KM, implicitno i zatvorske, s obzirom na imovinsko stanje ogromne većine građana, a posebno novinara.

Takođe, porazni su i podaci iz istraživanja "Medijske slobode u BiH u 2023. godini" po kojima čak 74,1 odsto anketiranih u Republici Srpskoj opravdava nasilje nad novinarima i smatra da ih "treba tući".

Jedan od učesnika današnjeg događaja bio je i Slobodan Georgijev, direktor vijesti TV "Nova S", koji je naglasio da je u Banjaluku došao kako bi pružio podršku i solidarnost s kolegama iz cijele Bosne i Hercegovine.

"Novinari se ovdje susreću s različitim problemima i uglavnom su vezani za nesposobnost političara i politike da razumiju šta je uloga medija. Ovo je naš pokušaj da su mediji važni za svako društvo koje želi da bude normalno, društvo zasnovano na vladavini zakona. Ako želimo takvo društvo, dobri, profesionalni mediji su ključna stvar. Tu smo ako možemo da pomognemo, da budemo solidarni s našim kolegama, a građani to isto treba da urade kad god postoji neki problem i napad na medije. Oni moraju da razluče profesionalne medije od onih propagadnih, kojih, čini mi se ima više, i od kojih se treba braniti", rekao je Georgijev.

Glavni i odgovorni urednik beogradskog lista "Danas" Dragoljub Draža Petrović istakao je da su novinari ugroženi u cijelom regionu i da zbog toga moraju da budu solidarni.

"Moj drug Sloba Georgijev, kad me zvao da dođem u Banjaluku da 'damo krv' za kolege iz Banjaluke i za kolege iz Bosne i Hercegovine, koji su ugroženi. To je tako, i novinari iz regiona su ugroženi i imaju slične situacije i slične pritiske. Imaju slične neprijatelje, odnosno ljude koji žele od njih da naprave neprijatelje, i skupili smo se da jedni druge potapšemo po ramenu i da tim, koji od nas žele da naprave neprijatelje, a novinari treba da budu prijatelji, to građani treba da znaju, kažemo da ćemo se držati zajedno i da nećemo dozvoliti da mediji nastradaju i da ned' Bog neko od novinara strada zato što piše kritički prema bilo kojoj vlasti", izjavio je Petrović.

Novinar zagrebačkih "24 sata" Denis Mahmutović najprije je priznao da nije navikao da bude s druge strane kamera i diktafona, ali da upravo ta situacija najbolje ilustruje stanje u novinarskoj profesiji regije.

"Upravo ovo dosta dobro ilustruje u šta se pretvorilo cijela situacija - komično je da novinari moraju da postanu priče, da bi nešto ukazali u našem društvu. Bez obzira da li se radi o društvu u Republici Srpskoj, Banjaluci, Beogradu, Splitu, Zagrebu ili bilo gdje drugo. Što se tiče novinarstva, kad maknemo sve drugo, specijalne efekte, dim, staklo i ogledala, stvar se svodi na to da mi pokušavamo ukazati na anomalije u društvu bez obzira na kojem nivou. U vlasti, opoziciji, bilo kojeg dijela društva, od visina do posljednjeg taloga. Kad se nađemo u situaciji da neko doživljava novinara kao metu umjesto onoga na koga je on ukazao, imamo problem sa perspektivom. A ako nemamo perspektivu, da završim pjesnički, onda nemamo ni smjer kojim ćemo ići. Neophodno je da pronađemo smjer i mi novinari i društvo čiji smo dio", naglasio je Mahmutović.

Iz Hrvatske je stigla i Maja Sever, predsjednica Evropske federacije novinara, koja je takođe pružila podršku borbi kolega protiv najavljenog zakona o kriminalizaciji uvrede i klevete u Republici Srpskoj.

"I ponovo sam u Banjaluci kako bih s pozicije krovne organizacije Evrope i pridruženih zemalja dala solidarnost i podršku zbog situacije u kojoj se nalaze brojne koleginice i kolege. Pod pritiskom kojim se nalaze u procesu kriminalizacije klevete, ali i u mnogim drugim slučajevima i stvarno teškim uslovima rada. Zajedno smo jači, pokušavamo zajedno da radimo i sarađujemo, a jedino što mogu je da još jednom dam podršku za nezavisno, profesionalno i pošteno novinarstvo kao stub svakog slobodnog društva", rekla je Sever.

Glavni i odgovorni urednik portala Buka Aleksandar Trifunović, koja je i organizovala događaj, mišljenja je da svako pošteno i profesionalno novinarstvo nije problem, već da čini dobro društvu.

"Očigledno smo sve bliži zakonu kojim se kriminalizuje kleveta, a današnjim događajem smo htjeli da skrenemo pažnju da u regionu imamo probleme, da se ljudi nose s njima, da smo spremni da se borimo za svoju profesiju. Za novinarstvo se vrijedi boriti u svakoj zemlji, pa i u našoj i neki dokaz tome je i ovaj naš mali regionalni pokušaj da skrenemo pažnju na probleme s kojima se suočavamo. Oni nisu mali, ugrožene su nam egzistencije, budući poslovi, budućnost novinarstva i mi ustvari činimo dobro sistemu koji se uporno okreće protiv nas. Današnji paneli idu u korist i prilog tome da javnost shvati kako mi ne bijemo nikakve privatne bitke već bijemo bitke za sve nas. Jer ovaj zakon neće uticati samo na novinare već na cjelokupnu javnost i mi treba da to pokušamo da spriječimo ili barem da ukažemo na to", naglasio je Trifunović.