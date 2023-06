Sindikat uprave: Deminerima u Civilnoj zaštiti RS primanja smanjena za 50 odsto

Demineri u Republičkoj upravi civilne zaštite RS dobili su rješenja kojima su im primanja umanjena i do 50%, saopštio je Sindikat uprave RS u pozivu na pres konferenciju koja će biti organizovana tim povodom.

Izvor: Shutterstock

Sindikat uprave ovaj potez naziva nezakonitim.

"Licemjerno, bezobrazno i sramotno je da se jednostranim aktom direktora RUCZ umanjuju primanja zaposlenih i do 50% i to u vrijeme dok traju pregovori o novom kolektivnom ugovoru. I to onim istim ljudima koje smo tokom boravka u Turskoj proglašavali herojima, a danas su bahatošću nadređenih dovedeni do prosjačkog štapa", navodi se u saopštenju.

Konferencija će biti održana u petak ispred zgrade Vlade RS.

(MONDO)