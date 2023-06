Prognoza za danas: Oblačno uz sunčane intervale, ponegdje kiša i pljuskovi

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale i temperaturu vazduha do 30 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne razvoj oblačnosti će ponegdje na istoku, sjeveru i jugu donijeti kratkotrajnu kišu i pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na zapadu ostaje pretežno suvo i oblačno uz kraće sunčane intervale, a uveče padavine prestaju.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, ponegdje u višim predjelima na zapadu jak, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviše dnevna temperatura vazduha od 22 do 26, na jugu do 30, a u višim predjelima 17 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj je ovog jutra slabijeg intenziteta u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a u zapadnim i centralnim krajevima, romanijskoj regiji, Donjem Podrinju i istočnoj Hercegovini kolovozi su zbog kiše koja je padala mokri i klizavi.

Iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na učestale odrone i vozačima savjetuju maksimalno opreznu i sporiju vožnju.

Na dionici magistralnog puta Prijedor – Oštra Luka, od ulice Kralja Petra Prvog Oslobodioca do mjesta Ništavci – manastir Klisina, ukupne dužine do 16 kilometara, danas će od 9.00 do 11.30 časova povremeno biti obustavljan saobraćaj radi održavanja sportsko-humanitarnog događaja "Trka iz bloka".

Zbog radova na rekonstrukciji nadvožnjaka željezničke pruge, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Lamovita - Ivanjska.

Na magistralnom putu Bijeljina - Šepak u mjestu Pilica, zbog radova, saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom, uz moguće povremene kratkotrajne zastoje.

Na magistralnom putu Vlasenica - Sokolac u Han Pijesku u toku su radovi pa je potrebno prilagoditi brzinu kretanja vozila i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, zbog sanacije klizišta.

Zbog sanacije klizišta, saobraćaj se na dionici magistralnog puta Foča - Goražde u mjestu Filipovići, na samoj liniji razgraničenja, odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan - Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja. Zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja - Gradiška, takođe je izmijenjen režim saobraćaja.

Na dijelu magistralnog puta Žegulja - LJubinje, dionica Podvrsnik - LJubinje, u toku je rekonstrukcija puta, te se saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Izmijenjen je režim saobraćaja i na dionici magistralnog puta Brod na Drini dva -V rba u tunelu Čemerno zbog radova.

Na magistralnom putu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraća se usporeno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini - granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Zbog klizišta, na regionalnom putu Previja - Zableće, opština Ribnik, saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila.

Na dionici regionalnog puta Razboj - Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog sanacije klizišta saobraćaj je potpuno obustavljen.

Teretna vozila se preusmjeravaju na Jelah, a putnička vozila alternativnim pravcima Razboj - Gornja Vijaka - Derventa - Doboj i Razboj - Tedin Han - Doboj.

Zbog oštećenja mosta u Mačkovcu, zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna motorna vozila na regionalnom putu Mačkovac - Piperi.

Zbog radova, saobraćaj se na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom, uz povremene prekide.

U FBiH je zbog radova na mostu Gorica, za saobraćaj zatvorena lijeva cijev tunela 1. mart na dionici autoputa Zenica - Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz desnu tunelsku cijev.

Zbog slijeganja puta na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa, u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu LJubinje - Trebinje saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Sporije, zbog radova, saobraća se na magistralnim putevima Srbljani - Bosanska Krupa, Lašva - Kaonik, Šićki Brod - Lukavac, Čitluk - LJubuški, Bihać - Kamenica i Ripač - Dubovsko, Livno - Šuica, kao i na ulazu u Bugojno iz smjera Rostova.

Zbog održavanja vjerskih manifestacija "Dani Ajvatovice" i "Sveti Ivo" još danas je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na području Srednjobosanskog kantona.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Krstac, na putu Gacko - Nikšić otvoren je za međunarodni saobraćaj.