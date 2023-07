"Konferencija beba" okupila brojne mališane i roditelje

Brojni mališani i njihovi roditelji uživali su u zabavnom programu na ovogodišnjoj "Konferenciji beba", koja je održana u Parku "Petar Kočić" u Banjaluci.

Izvor: Grad Banjaluka

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković napomenuo je da se "Konferencija beba", poslije više godina – ponovo vratila u Banjaluku.

"Grad Banjaluka ima ozbiljne programe podrške porodici. Za svako novorođeno dijete izdvajmo iz budžeta 500 KM, za treće dijete u porodici 700, za četvrto i svako naredno dijete 2.000 KM. U ovom trenutku gradimo dvije škole, završavamo u Adi i započinjemo na Paprikovcu", naveo je gradonačelnik.

Naglasio je da Grad podržava Udruženje sa četvoro i više djece, a nedavno je upućena inicijativa prema Skupštini Grada o besplatnim građevinskim dozvolama za sve roditelje i dodatno sa besplatnim građevinskim placevima za porodice sa četvoro i više djece.

"To znači da, kada jedna višečlana porodica gradi kuću, dobije beplatnu građevinsku dozvolu, kao i sve druge porodice, ali ona još dobije i besplatan plac i projekat za kuću. Dodatno ima i besplatan priključak za vodu i kanalizaciju. To znači oko 50.000 KM podrške", kazao je gradonačelnik, te dodao da se i dalje nastavlja sa besplatnim javnim prevozom za srednjoškolce i studente iz višečlanih porodica, dodjelom udžbenika i dr.

Vršilac dužnosti pomoćnika ministra za porodicu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Jelena Kurtinović kazala je da to ministarstvo ove godine manifestaciju "Konferencija beba" organizovalo u saradnji sa 38 lokalnih zajednica.

"Zvanični moto ove manifestacije jeste „Porodica za pet“. U ovim izazovnim vremenima, važno je i putem ove manifestacije podsjetiti se šta je to porodica, šta je to odgovorno roditeljstvo, koje su to prave porodične vijrednosti i koja je važnost demografske obnove Republike Srpske", kazala je Kurtinović.

Na današnjoj "Konferenciji beba" nagrađene su: najmlađa beba – Maša Krecelj, najstarija beba – Relja Kuzmić, beba sa najviše braće i sestara – Milica Berak i najbrža beba u takmičenju u puzanju – Relja Kuzmić.

Ove godine, Konferenciju su organizovali zajedno Grad Banjaluka u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta Republike Srpske i partnerima Udruženjem porodica sa četvoro i više djece i Fondacijom za porodicu.

