Zbog nedostatka radnika zatvaraju se radnje, a ne radi ni bazen u Laktašima

Koliko je kriza sa nedostatkom radne snage na domaćem tržištu eskalirala, osim natpisa na većini prodavnica, pekara, butika, salona na kojima velikim slovima piše: "Tražimo radnika", pokazuje i to da pojedinci nisu ove godine otvorili ni bazene jer jednostavno nemaju dovoljno zaposlenih.

Prema nezvaničnim informacijama, ranije veoma posjećen bazen na otvorenom u Laktašima ove godine ostaje zatvoren jer nisu mogli naći dovoljno radnika.

"Bazen neće raditi ove godine", rekli su kratko i spustili slušalicu u hotelu “San” u Laktašima u sklopu kojeg postoji i veliki bazen na otvorenom.

Direktorica Turističke organizacije Laktaša Svjetlana Baštanica kazala je da ima istu informaciju, odnosno da bazen ove godine neće raditi jer nema dovoljno radnika.

Prema našim saznanjima, hotel “San” je tražio 15 radnika, ali javilo se svega pet.

"Tražili su radnike i ja sam se prijavila za rad na bazenu na otvorenom. Rekli su da će me zvati, ali kako se nisu oglašavali kontaktirala sam ja njih i rekli su mi da su uspjeli pronaći samo pet radnika te da ove godine zbog nedostatka kadra neće zvati ni nas koji smo se prijavili", rekla nam je Dajana L. iz Laktaša.

Skoro da nema prodavnice u najvećem gradu Srpske na čijim vratima ne stoji natpis: “Tražimo radnike”. Tako samo u banjalučkom naselju Priječani, na vratima tri prodavnice koje se nalaze u krugu od nekoliko stotina metara kupci prvo vide ponudu za posao i tako već mjesecima.

"Manje prodavnice su na ivici rentabilnosti. Plate radnika u tim trgovinama su niže od onih koji nude veliki trgovački centri. Normalno, radnici imaju priliku da mogu birati gdje će raditi, a svi idu, naravno, za većom platom. Odlaze u veće tržne centre ili dalje u inostranstvo", rekao je “Glasu Srpske” predsjednik Asocijacije samostalnih trgovinskih radnji banjalučke regije Bogdan Marjanović.

Naglasio je da oni koji imaju mogućnost da daju veće plate imaće i radnike, a oni koji ne mogu da povećaju plate, jednostavno, moraće da stave i katanac na vrata.

"Ne znam da li je do sada ijedna prodavnica zatvorena zbog nedostatka radnika, ali i više nego je jasno da problemi postaju sve veći. Stavljaće i ključ u bravu i to veoma brzo jer trgovaca nema", rekao je Marjanović koji nam je naveo da se plata trgovaca u manjim prodavnicama kreće u rasponu od 600 do 800 maraka.

Isto mišljenje dijele i u Zanatsko-preduzetničkoj komori RS, gdje navode da ne pamte teže vrijeme.

"Nisu više samo zanatlije deficitarni već i radnici svih profila. Nije mi jasno šta se dešava. Mnogi otvaraju prodavnice iz zablude da će naći radnike, kada ne nađu, razočaraju se i zatvaraju. To je ozbiljan problem koji ćemo teško prevazići", rekao je “Glasu” direktor te komore Jovica Bratić.

Naglasio je da se i bašte kafića zatvaraju jer jednostavno nema konobara, a da ne spominje kako nema zanatlija, od tesara, mesara, frizera, stolara, keramičara...

"Zovu me svakodnevno iz mnogih frizerskih salona i žale se da ne mogu naći radnika ni za obuku, a da ne spominjem za rad. Nema zainteresovanih za upis u škole. Ne znam kuda ovo vodi. Plašim se da će sve usluge morati da poskupe, što nije dobro jer kupovna moć građana nije porasla. Nešto plate rastu, ali daleko je to od realnosti", rekao je Bratić i naglasio da za sada funkcionišu male porodične firme jer u njima rade članovi porodica.

Naglasio je da je radnika nemoguće zadržati sa 700 maraka plate te da je potrebno da one budu veće.

"Moramo biti realni. Za 700 maraka nema više radnika. To zaboravimo. Ovako ne ide. Konkretna rješenja trebamo pronaći što prije, a ne predlagati neka koja ne daju nikakve rezultate. Nema dovoljno razgovora, jer trenutno tonemo sve niže. Tapkamo u blatu iz kojeg treba izaći što prije", poručio je Bratić.

Na biroima u Srpskoj krajem maja bile su prijavljene 60.533 osobe, a u Uniji poslodavaca RS navode da ta brojka ne odslikava stvarnu situaciju, odnosno da svi ti ljudi žele raditi.

"Pored toga, ta brojka je značajno manja ako uzmemo u obzir i da se veliki broj lica koja su prijavljena na birou nalaze u sivoj zoni, a vjerovatno i na radu u inostranstvu. Pored toga, problem je i plata, odnosno ono što poslodavci mogu da ponude u datom momentu. Naša radna snaga je probirljiva i takva situacija sa druge strane stvara prostor da domaći poslodavci angažuju strance koji žele da rade nešto manje plaćenije poslove", rekao je “Glasu Srpske” direktor Unije poslodavaca RS Saša Aćić i dodao da će u idućem periodu broj stranaca na domaćem tržištu porasti dramatično.

