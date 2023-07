Stiže osvježenje i pad temperature: Sutra do 29 stepeni, najavljene lokalne nepogode

U BiH sutra se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom i maksimalnom dnevnom temperaturom vazduha do 29 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kiša i grmljavina se tokom jutra očekuju na sjeveru i zapadu uz pad temperature, ponegdje će biti i lokalnih nepogoda uz intenzivnije padavine i jak vetar.

Sredinom dana kiša i pljuskovi će se proširiti na centralne i istočne predjele, dok će na zapadu i sjeveru doći do prestanka padavina uz postepeno razvedravanje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na krajnjem jugu ostaje pretežno suvo.

Minimalna temperatura vazduha biće od 14 do 18, u na jugu do 25, a maksimalna dnevna od 18 do 23, na jugu do 29, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren sjeverozapadni vjetar, pri pljuskovima ponegdje jak, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.