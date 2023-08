Evo kolika će biti naknada stočarima koji su izgubili svinje zbog afričke kuge

Vlada Brčko distrikta utvrdila je danas visinu naknade štete poljoprivrednicima koji su izgubili stočni fond usljed afričke kuge svinja.

U saopštenju se navodi da će za prasad do 35 kilograma šteta biti nadoknađena u iznosu od 6,50 KM po kilogramu, za svinje od 35 do 80 kilograma od pet KM po kilogramu, dok će za svinje od 80 do 130 kilograma šteta biti namirena u iznosu od 4,20 KM po kilogramu.