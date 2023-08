"Spomenik da bude u centru grada, bili bi presrećni kada se politika u to ne bi miješala"

Član Predsjedništva Boračke organizacije Banjaluka Milan Đukić izjavio je da u Banjaluci treba da bude izgrađeno spomen-obilježje borcima Vojske Republike Srpske na lokaciji u centru grada i da je to stav boraca.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Mi imamo svoj stav, a to je da se gradi spomenik borcima Vojske Republike Srpske i bili bi presrećni kada se politika u to ne bi miješala. Lokacija je centar grada, što smo i tražili. Želim da vidim spomen-obilježje. Na raspravi u Banskom dvoru su rekli da imamo vremena. Mi nemamo vremena", rekao je Đukić, koji je i član Predsjedništva Boračke oranizacije Republike Srpske.

Đukić je novinarima nakon sastanka predstavnika boračkih organizacija sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem, rekao da on 15 godina učestvuje u ovoj ideji, ali da do sada nije bilo pomaka.

Stanivuković je ponovio da grad neće odustati od gradnje centralnog spomen-obilježja poginulim borcima VRS i da sve organizacije ostaju pri stavu da spomenik treba da bude na lokaciji na kojoj su radovi započeti prije nešto više od mjesec dana - na "Krašovom" parkingu.

"To je bila njihova želja unazad deset godina. Kada smo se sastali prvi put, na njihovom licu sam vidio sumnju da će se to desiti. To je razumljivo, jer su čekali duže od 20 godina", rekao je on, objavljeno je na sajtu Grada.

Inicijator radne grupe za izgradnju centralnog spomen-obilježja Vlado Đajić rekao je juče na konferenciji za novinare da spomenik mora da bude urađen kako treba - od izgleda do lokacije, te da gradonačelnik nije primio na razgovor radnu grupu.

"Mi smo došli sa dobrom namjerom, a gradonačelnik nas nije primio", rekao je Đajić, prenijela je Srna.

Krajem juna u centru Banjaluke počeli su građevinski radovi na mjestu gdje bi trebalo da bude izgrađeno centralno spomen-obilježje za poginule i nestale borce Vojske Republike Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Prema ranije predstavljenom rješenju kompleks se sastoji od stubova poredanih oko osnove krsta, a po ukupnom obliku podsjeća na crkvu. Čine ga od 62 stuba koja simbolizuju 62 brigade VRS, a u sredini će biti drvo tise. Podzemni dio bi trebalo da ima muzej i spomen sobu.

(Mondo)