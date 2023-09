Dan jedinstva, slobode i nacionalne zastave: Obustvaljen saobraćaj u centru Banjaluke

Povodom obilježavanja manifestacije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, na centralnoj ulici u Banjaluci večeras će biti održan koncert Dejana Petrovića i Big benda.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Koncert počinje u 20.00 časova u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, pored Hrama Hrista Spasitelja i Banskog dvora, a svi su pozvani da prisustvuju.

Podsjećamo, zbog obilježavanja ove manifestacije i održavanja koncerta, do 11.00 časova dana 14. septembra doći će do obustave saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na Bulevar cara Dušana i u ulice Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.