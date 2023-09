Dva su točka dovoljna: Banjaluka obilježila Dan bez automobila

Biciklijadom ulicama našeg grada, Banjaluka je poput mnogih drugih gradova obilježila Dan bez automobila, kao centralni događaj Evropske sedmice mobilnosti.

Izvor: Grad Banja Luka

Velikom broju učesnika ovogodišnje 22. biciklijade pod nazivom "Dva su točka dovoljna", i ove godine pridružio se gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima.

Tom prilikom, gradonačelnik je poručio kako je ovo tradicija u našem gradu, te da je ovaj događaj od velikog značaja, ali i to da je gradska administracija ovom pitanju posvećena svaki dan, a ne samo kada se ovaj dan obilježava.

"Banjaluka je mnogo toga uradila mnogo dosada. Od uvođenja sistema za iznajmljivanje bicikala – BL bajka prije nekoliko godina, važno je i to da smo obilježili još mnogo kilometara biciklističkih staza, kao i to da ćemo kroz koncept jednosmjerne saobraćajnice kroz uži centar grada obilježiti još nekoliko kilometara biciklističkih staza. Uz sve to, izgradili smo mnogo parking mjesta za bicikle, a podijelili smo i parkinge za bicikle za nekoliko ZEV-ova", kazao je gradonačelnik, objavljeno je na sajtu Grada.

Naglasio je kako Grad u narednom periodu planira da uvede i električne bicikle.

"Drago mi je da danas vidim mnogo generacija ovdje, koji su došli da voze bicikle i da na taj način zajedno obilježavamo Evropsku sedmicu mobilnosti, te da pokažemo da postoji mnogo altenrativnih načina prevoza. Bicikl je ekološki najprihvatljiviji. Mi mijenjamo kulturu saobraćaja u gradu", poručio je gradonačelnik Stanivuković.

Šef kancelarije Evropske unije u Banjaluci, Simone Gerini poručio je kako je sjajno biti u Banjaluci na današnji dan.

"Divno je da se Bnajaluka pridružila mreži zemalja koje su dio ovog događaja. Cilj svih nas je da se borimo protiv klimatskih promjena, a danas spašavamo planetu i idemo u bolju budućnosti", naglasio je on.

Predstavnik Centra za životnu sredinu, Dragan Kabić poručio je kako Centar od samih početaka obilježava Evropsku sedmicu mobilnosti.

"Ukupno 22 godine uzastopno organizujemo manifestaciju „Dva su točka dovoljna“, a koja se obilježava povodom Evropske sedmice mobilnosti i Svjetskog dana bez autmobila. Bitno je naglasiti da mi obilježavamo od početaka Evropsku sedmicu mobilnosti, a sve kako bi radili na unapređenju urbane mobilnosti. U Banjoj Luci ovo je već tradicija, a danas je sa nama oko 700 i 800 učesnika", poručio je Kabić.

Organizatori današnje 22. po redu biciklijade su Banjalučka kritična masa i Centar za životnu sredinu, uz podršku Grada Banjaluka.