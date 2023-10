Minić: Zaražene svinje švercuju u Hercegovinu, slijede krivične prijave

Ministar poljoprivrede, šumarstav i vodoprivrede RS Savo Minić izjavio je danas da je u nekoliko opština u Hercegovini utvrđeno prisustvo afričke kuge svinja, a razlog je nelegalni promet ovih životinja iz ugroženih područja zbog čega će biti podnesene krivične prijave.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Minić je rekao da je oko 70 svinja iz ugroženog područja transportovano u Hercegovinu, a nalazi su pokazali da je više od 80 odsto ispitanih svinja pozitivno na virus afričke kuge.

"Riječ je o klasičnom kršenju mjera i širenju bolesti i biće podnesene krivične prijave protiv svih koji su učestvovali u ovoj aktivnosti", poručio je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je dodao da od kraja sljedeće sedmice nastavljaju isplatu štete prouzrokovane afričkom kugom svinja.

"Sve veterinarske organizacije, a krajnji rok je 15. novembar, imaće obavezu popisa svih životinja. Nakon toga nijedan poljoprivredni proizvođač koji ne bude uredan u smislu markiranja, obilježavanja životinja i uvjerenja o zdravstvenom stanju neće imati pravo na naknadu štete, niti ponovnog useljavanja životinja na farmama gdje je bila evidentirana afrička kuga", rekao je Minić.

On je naveo da će biti donesen i pravilnik koji će propisati nivo biosigurnosnih mjera da bi se moglo bezbjedno nastaviti sa svinjogojstvom.

"Donošenjem mjera, uspjeli smo spasiti više od pet hiljada svinja, interventnim otkupom spasili smo više od sedam hiljada najkvalitetnijih svinja, a permanentno sprovodimo i aktivnosti koje se odnose na nelegalan promet životinja", rekao je Minić.

On je naveo da je do sada eutanazirano oko 48.000 svinja u Srpskoj.

Minić je ponovio da Republika Srpska ima aktivan pristup ovom problemu, da pravovremeno reaguje i da je situacija pod kontrolom.

Koordinator Resora za veterinarstvo u resornom ministarstvu Negoslav Lukić rekao je da su na vrijeme uspjeli da otkriju dva klastera u Nevesinju odakle su svinje prodate u LJubinje, Bileću, Gacko i Berkoviće.

"Obišli smo oko 24 imanja, a riječ je o individualnom držanju svinja, jedna do dvije životinje namijenjene za tov. Nema mjesta panici, situacija je pod kontrolom, ali moramo apelovati na odgovornost pojedinca, jer u trenutku kada nemamo vakcine i bolest se ne liječi, moramo poštovati propisane mjere da bi se borili sa širenjem virusa", istakao je Lukić.

Republički veterinarski inspektor Vladimir Milijević upozorio je da se prilikom transporta svinja mora imati uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja ili da dolaze iz nezaraženog područja.

"U suprotnom, kazna za pravno lice iznosi od 3.000 do 9.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 500 do 1.500 KM, koliko i za fizičko lice, te za samostalnog preduzetnika od 1.000 do 3.000 KM", rekao je Milijević.

On je naglasio da će svi koji budu uhvaćeni u nelegalnom transportu dobiti krivične prijave.

SRNA