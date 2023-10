Lijepo vrijeme još nekoliko dana: Evo kada stiže kiša i naglo zahlađenje

Lijepo vrijeme u kojem uživamo prethodnih dana neće se još dugo zadržati.

Kako je rekla meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Milica Đorđević, u Republici Srpskoj će do subote, 14. oktobra biti toplo i natprosječno toplo vrijeme sa temperaturom i do 30 stepeni ponegdje, dok se u nedjelju, 15. oktobra, očekuje naglo zahlađenje sa sjeverozapada, uz pad temperature i jaču kišu.

Ona je istakla da će drugi dio oktobra biti u znaku pravog jesenjeg vremena - svježije i kišovito, uz dosta nižu dnevnu temperaturu.

"Biće i toplijih dana, ali do kraja oktobra teško da će biti visoke temperature kao što smo imali i kao što ćemo imati ove sedmice. Možemo reći da će u nedjelju biti gotovo sa ovim natprosječnim toplotama", rekla je Đorđevićeva.

Prema prognozi vremena, sutra ujutru će biti pretežno vedro i svježe. Oko rijeka i po kotlinama biće prolazne magle, dok će tokom dana biti pretežno sunčano uz malu oblačnost i vrlo toplo za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura vazduha biće od osam do 12, na jugu do 16, u višim predjelima oko pet stepeni, a dnevna od 24 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U petak, 13. oktobra, i dalje će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme za ovo doba godine. Tokom jutra oko rijeka i po kotlinama očekuje se prolazne magle.

Jutarnja temperatura biće od 11 do 17, u višim predjelima od sedam, a dnevna od 23 do 29, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 14. oktobra biće vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme u prvom dijelu dana. Tokom popodneva očekuje se postepeno naoblačenje od zapada, a počeće da duva umjeren, ponegdje i jak jugo koji će donijeti dodatni porast temperature.

Jutarnja temperatura biće od 10 do 17, u višim predjelima od sedam, a dnevna od 25 do 30, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 15. oktobra očekuje se nagla promjena vremena. Oblačnost sa kišom zahvatiće prvo sjeverozapadne predjele, a od sredine dana u ovim predjelima će biti jačih padavina uz naglo zahlađenje.

Na jugu i istoku u prvom dijelu dana će i dalje biti suvo i toplo uz sunčane periode, a kiša će do večeri zahvatiti većinu predjela.

Duvaće umjeren do jak, ponegdje i olujni vjetar južnih smjerova.

Maksimalna temperatura biće ujutru od 15 na sjeverozapadu do 25 na jugu i istoku, tokom dana će naglo zahladniti, pa će minimalna temperatura vazduha biti uveče od sedam do 15 stepeni Celzijusovih.

