Zima stiže u Evropu: Značajniji pad temperature mogao bi donijeti i prvi snijeg

Zima stiže u Njemačku, najavljuju njemački meteorolozi, a pad temperatura sljedeće sedmice mogao bi čak donijeti i prve snježne padavine.

Izvor: Shutterstock

Termometar se u pojedinim saveznim zemljama u Njemačkoj u oktobru popeo na preko 25 stepeni. Nakon što je septembar već dostigao rekordne temperature, i oktobar je započeo s ljetnim temperaturama. Ali, to bi uskoro moglo biti gotovo, u Njemačkoj bi uskoro mogao pasti prvi snijeg.

Uskoro bi prve pahulje mogle biti zabilježene u pojedinim dijelovima Njemačke. Prema prognozi njemačkih meteorologa, u Njemačkoj će od 15. oktobra biti znatno svježije vrijeme. Dani s temperaturama iznad 25 stepeni konačno bi mogle doći kraju.

Evropski vremenski model pokazuje da će se hladnije vazdušne mase od vikenda i sljedeće sedmice premještati prema Njemačkoj. Jednostavnim jezikom – na visini od 1.500 metara temperatura pada na -2 do -1 stepen. Savršeni uslovi za prvi snijeg.

Od sljedećeg utorka ova kombinacija mogla bi dovesti do snijega na nadmorskoj visini između 600 do 700 metara. To nije nimalo neobično za sredinu oktobra, naglašava meteorolog.

Mora li se Njemačka zaista pripremiti za prvi snijeg pokazaće sljedeći dani. U vremenskim prognozama još uvijek ima vremena za oscilacije, objašnjava meteorolog, prenosi Fenix magazin.

