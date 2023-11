Grad objavio mapu: Ovako će se odvijati jednosmjerni saobraćaj u Banjaluci

Grad Banjaluka objavio je mapu na kojoj se vidi kako će se nakon uspostavljanja odvijati jednosmjerni saobraćaj u centralnom gradskom području.

Izvor: Screenshot

Odjeljenje za saobraćaj i puteve objavilo je smjernice vezane za izmjenu režima saobraćaja.

Predviđeno da se u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana odvija jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od sjevera prema jugu, a u ulicama Kninska, Vidovdanska i Prvog krajiškog korpusa, takođe je predviđen jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od juga prema sjeveru.

"Kako na većini linija javnog gradskog i prigradskog prevoza, trasa prolazi nekom od pomenutih ulica, bilo je neophodno trase linija prilagoditi novoprojektovanoj situaciji", navedeno je na sajtu Grada.

Od ponedjeljka, 6. novembra, odnosno nakon što se uspostavi jednosmjerni režim saobraćaja, autobusi će saobraćati iz smjera sjevera Ulicom kralja Petra I Karađorđevića od Ulice olimpijskkih pobjednika (zgrada Vlade Republike Srpske) do Bulevara cara Dušaan (zgrada Ekvatora) i koristiće autobusko stajalište „Pozorište“ – kod zgrade Natrodne skupštine Republike Srpske i "Centar – Pošta", a u suprotnom smjeru autobusi će se kretati od Bulevara cara Dušana ulicama Kninska, Vidovdanska, Prvog Krajiškog korpusa, desno Ulicom olimpijskih pobjednika (Kalvan) lijevo u Ulicu Dr Mladena Stojanovića, i tom prilikom će se koristiti nova autobuska stajališta u Kninskoj ulici "Centar – Park "Petar Kočić" i stajalište "Skupština" – ovo se uglavnom odnosi na gradske linije.

Izvor: Screenshot

Prigradske linije koje su do sada saobraćale Kninskom i Vidovdanskom ulicom ka novoj autobuskoj stanici i koristile autobusko stajalište "Centar Vidovdanska", sada će u smjeru ka stanici saobraćati istim ulicama i koristiti stajalište "Centar – Park Petar Kočić" u Kninskoj ulici, a za smjer od stanice, iz Ulice kralja Petra II autobusi se preusmjeravaju lijevo u Ulicu olimpijskih pobjednika pa desno Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do zgrade Ekvatora i dalje postojećom trasom, i tom prilikom će koristiti autobusko stajalište "Centar – Pošta", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

Mapu autobuskih linija javnog gradskog i prigradskog prevoza pogledajte OVDJE.

(Mondo)