Zbog radova: Izmjena saobraćaja u centru Banjaluke, obustava u subotu i nedjelju

Zbog početka radova na formiranju jednosmjernog režima saobraćaja od danas, 2. novembra do nedjelje, 5. novembra doći će do izmjene i obustave saobraćaja u centru Banjaluke.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve obavještavaju da će se radovi izvoditi u nekoliko faza i to na način da u četvrtak i petak, 2. i 3. novembra saobraćaj neće biti obustavljen, dok će u dane vikenda 4. i 5. novembra doći do obustave saobraćaja.

Plan aktivnosti sastoji se od sljedećih radova:

– u četvrtak, 2. novembra od 17.00 časova do 1.00 čas iza ponoći u petak 3. novembra pristupiće se uklanjanju horizontalne saobraćajne signalizacije u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save i u Ulici Prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Ulice Vuka Karadžića, bez obustave saobraćaja;

– u petak 3. novembra u vremenu od 9.00 do 16.00 časova pristupiće se uklanjanju horizontalne saobraćajne signalizacije u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana i u Vidovdanskoj ulici, bez obustave saobraćaja;

– u subotu 4. novembra u vremenu od 7.00 do 12.00 časova doći će do obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save, dok će istog dana u vremenu od 12.00 časova do 18.00 časova saobraćaj biti obustavljen u Ulici prvog krajiškog korpusa, na dijelu od Olimpijskih pobjednika do Ulice Vuka Karadžića.

– u nedjelju 5. novembra u vremenu od 8.00 do 12.00 časova doći će do obustave saobraćaja u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do Bulevara cara Dušana, dok će od 12.00 do 19.00 časova doći do obustave saobraćaja u Vidovdanskoj ulici.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve navode da su, u zavisnosti od vremenskih uslova, ali i dinamike izvođenja radova, moguće korekcije planiranih obustava saobraćaja.

"U toku izvođenja radova biće obezbijeđena asistencija službenika Minisatrastva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", objavljeno je na sajtu Grada.

Navedeni radovi podrazumijevaju: kompletno iscrtavanje nove horizontalne signalizacije i brisanje već postojećih linija (prvi put se radi u gradu i za šta će biti angažovane posebne mašine), postavljanje vertikalne saobraćajne signalizacije, te će se započeti sa jednosmjernim režimom odvijanja saobraćaja.

Takođe, biće obilježene biciklističke staze, posebne trake za autobuse i taksi prevoz, postavljen "pametni semafor".

"Naime, formiranje jednosmjernog odvijanja saobraćaja u glavnoj saobraćajnici je jedna od niza mjera i aktivnosti za poboljšanje odvijanja saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni, odnosno mjera koja će doprinijeti boljem odvijanju saobraćaja i razvoju javnog prevoza i biciklističkog saobraćaja, a što i predstavlja viziju razvoja grada po principima održive urbane mobilnosti", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

