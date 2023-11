Policija i barijere pomažu vozačima u Banjaluci da se snađu (FOTO/VIDEO)

Nakon što su od jutros u Banjaluci na snagu stupila nova saobraćajna pravila u dvije centralne gradske ulice, mnogi vozači se još privikavaju na njih, a pomaže im policija i barijere na pojedinim mjestima.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Na raskrsnici Aleje Svetog Save i Ulice kralja Petra I postavljena je metalna barijera koja sprečava one koji po inerciji žele da skrenu iz Aleje desno prema Vladi RS (Ulici Mladena Stojanovića).

Na drugoj kritičnoj tački, gdje se sijeku Vidovdanska i Ulica Vuka Karadžića dva saobraćjna policajca neprekidno bdiju da vozači ne skrenu desno u Vidovdansku kada dolaze iz pravca tranzita ili lijevo, na skretanju od Narodne skupštine.

Od jutros se u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana odvija jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od sjevera prema jugu, a u ulicama Kninska, Vidovdanska i Prvog krajiškog korpusa, takođe je predviđen jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od juga prema sjeveru.

