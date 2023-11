OD SUTRA U JEDNOM SMJERU: Najduža saobraćajnica u Banjaluci dobija svoj konačan izgled (FOTO)

U Banjaluci će od sutra na snazi biti jednosmjerni saobraćaj u centralnom gradskom području.

Izvor: Grad Banja Luka

Na Facebook stranici Grada objavljena je fotografija glavne ulice u centru Banjaluke koja polako dobija svoj konačni izgled.

Kako su naveli, saobraćajna revolucija počinje, a sve učesnike u saobraćaju još jednom mole za strpljenje i poštovanje propisa.

"Mi se polako pripremamo za sutra, a šta vi mislite? Kako vam se dopada?", upitali su građane Banjaluke iz Gradske uprave.

Podsjećamo, predviđeno je da se u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice olimpijskih pobjednika do Bulevara cara Dušana odvija jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od sjevera prema jugu, a u ulicama Kninska, Vidovdanska i Prvog krajiškog korpusa, takođe je predviđen jednosmjerni režim saobraćaja i to sa dozvoljenim smjerom od juga prema sjeveru.

To će dovesti i do izmjene trasa gradskog prevoza, a mapu autobuskih linija pogledajte OVDJE!

