Promjena vremena: Stižu kiša i pljuskovi, od noćas jaki udari vjetra

U BiH sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama je moguć slab snijeg, uz dnevnu temperaturu vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tokom noći sa utorka na srijedu počeće kiša koja će se premještati od sjevera ka jugu, a na visokim planinama će usljed pada temperature kiša kratko preći u susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana padavine će postepeno prestati od sjevera i djelimično će se razvedriti, a u večernjim časovima padavine će prestati u svim predjelima.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15, na jugu do 18 stepeni, a dnevna od osam do 14, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

RHMZ: Jak olujni vjetar

U Republici Srpskoj će noćas i sutra ujutro duvati jak, ponegdje na udare olujni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.



Prognozirani su udari vjetra od 40 do 70 kilometara na čas.

Vjetar će oslabiti sutra do podneva.

(Srna)