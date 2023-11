Danas hladno i kišovito 🌂, a ponegdje je moguć i snijeg

U BiH je danas moguće da će ponegdje u centralnim i istočnim krajevima u nižim predjelima, usljed pada temperature vazduha, poslije podne i uveče kiša nakratko preći u susnježicu ili snijeg.

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su uglavnom na sjeveru i jugu, a u višim predjelima će usljed pada temperature kiša preći u susnježicu i snijeg uz formiranje manjeg sniježnog pokrivača, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će padavine postepeno prestati u većini predjela.

Maksimalna temperatura će u većini krajeva biti ujutru prije prolaska fronta i to od 11 do 18 stepeni Celzijusoavih, u višim predjelima od devet stepeni, a minimalna će u većini krajeva biti poslije podne i uveče i to od jedan do sedam, u višim predjelima od minus dva stepena Celzijusova.

Duvaće umjeren i jak južni vjetar, ponegdje i jak sjevernih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u većini krajeva pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

(SRNA)