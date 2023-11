Šta predviđa prednacrt novog zakona o saobraćaju: Kazne za pijane vozače skaču na 3.000 KM

Prednacrt Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH (ZOBS) predviđa višestruko oštrije i veće novčane kazne za vozače pod uticajem alkohola, otkriva CAPITAL.

Vozačima ili instruktorima vožnje sa više od 1,5 promila alkohola u krvi do sada je prijetila kazna od 400 do 1.000 KM i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od dva do šest mjeseci.