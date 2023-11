Snijeg i led otežavaju vožnju, usporen saobraćaj na mnogim putevima u BiH

Snježne padvine i poledica otežavaju saobraćaj u višim planinskim predjelima i preko prevoja u mnogim dijelovima BiH.

Zbog snijega na kolovozu usporeno je saobraćanje na putevima: Sarajevo-Olovo-Kladanj, Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac-Ključ, Priluka-Glamoč-Mliništa i Bugojno-Kupres-Šuica-Livno, kao i na širem području Romanije, te na području Blidinja (Jablanica-Posušje).

Na dionici Blidinje-Rakitno, kao i na području Kupresa, obavezna je upotreba lanaca za teretna vozila. bog nižih temperatura moguća je i poledica, a upozoravamo i na učestale odrone.

Na dionicama u nižim predjelima kolovoz je mokar ili vlažan.

Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme.

Sporije zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.

