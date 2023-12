Stiže naglo zahlađenje i snijeg: U nedjelju i do minus sedam stepeni

U Republici Srpskoj narednih dana se očekuje zahlađenje, a u nedjelju i do minus sedam stepeni Celzijusovih.

Izvor: Shutterstock

U Srpskoj će sutra poslije podne doći do zahlađenja. U prvom dijelu dana biće vjetrovito, veoma toplo i pretežno oblačno uz jak do olujni jugo. Kiša će padati mjestimično na jugu i zapadu, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prije podne će doći do postepenog naoblačenja sa zapada koje će donijeti kišu koja će se tokom dana širiti zahvatajući većinu predjela, a mogući su i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Kasnije po podne i uveče očekuju se nove padavine sa sjeverozapada koje će zahvatiti sjeverne, zapadne i dio centralnih predjela sve do narednog jutra.

Usljed naglog pada temperature u toj zoni kiša će preći u susnježicu i snijeg na sjeverozapadu, a do večeri i u višim predjelima u centralnim krajevima.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 na zapadu do 23 na sjeveroistoku, u višim predjelima od devet stepeni, dok će poslije podne doći do zahlađenja pa će minimalna temperatura vazduha biti uveče od nula do pet, u višim predjelima u tim krajevima od minus dva, a na istoku, jugu i ponegdje u nižim predjelima centralnih krajeva od šest do 12, u višim predjelima od četiri stepena.

U nedjelju, 3. decembra tokom noći i ujutru biće i dalje oblačno uz slab snijeg na sjeverozapadu, u centralnim i istočnim predjelima, dok će na jugu ponegdje padati kiša. Tokom dana bićr oblačano i znatno hladnije uz prestanak padavina i postepeno razvedravanje od zapada i sjevera.

Maksimalna temperatura u prvom dijelu dana biće od nule do šest, na jugu do 12, u višim predjelima od minus dva, dok se poslije podne očekuje dalje zahlađenje, pa će minimalna biti uveče od minus pet do nule, u višim predjelima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 4. decembra, ujutru biće vedro i hladno uz mraz, prije podne hladno sa sunčanim intervalima i uz slabu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus šest do minus dva, na jugu do tri, a maksimalna od nula do osam stepeni Celzijusovih.

U utorak, 5. decembra, ujutru će uglavnom biti oblačno i malo toplije uz kraće sunčane intervale ponegdje na sjeveru. Poslije podne kiša će početi da pada na zapadu i tokom večeri će se širiti ka sjeverozapadu i jugu, a u narednoj noći ka ostalim predjelima prema istoku.

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do pet, a maksimalna od pet do 10, u višim predjelima od nula stepeni Celzijusovih.

SRNA