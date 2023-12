Prognoza za danas: Upozorenje zbog olujng vjetra, moguć snijeg i u nižim predjelima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se u drugom dijelu dana u većini predjela očekuje kiša, a ponegdje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

U prvom dijelu dana duvaće jak do olujni južni vjetar, a poslijepodne će postepeno početi da slabi.

Tokom prijepodneva uz postepeno naoblačenje kiša će početi da pada na sjeverozapadu i zapadu, a potom će zahvatiti većinu predjela, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na zapadu će nakratko doći do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja, a kasnije popodne i uveče nove padavine sa sjeverozapada zahvatiće sjeverne i zapadne predjela.

Usljed naglog pada temperature u tim krajevima kiša će preći u susnježicu i snijeg u višim predjelima, a slab snijeg će ponegdje padati i u nizinama.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet na zapadu, na istoku i jugu do 12, u višim predjelima od minus dva, dok će najviša dnevna biti od 17 do 23, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Upozorenje CZ

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske upozorila je sva pravna i fizička lica da zbog olujnog vjetra preduzmu neophodne mjere zaštite s ciljem zaštite ljudi i dobara.

Iz Civilne zaštite su apelovali da se od olujnih udara vjetra obezbijedi i materijalna imovina.

Na većem području Republike Srpske danas će duvati vjetar sa lokalnim olujnim udarima, a prognozira se periodična brzina vjetra od 70 do 90 kilometara na čas, na planinama i više od 100 kilometar na čas.

STANJE NA PUTEVIMA

Jaki udari vjetra otežavaju odvijanje saobraćaja na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/, a iz Auto-moto saveza Srpske upozoravaju učesnike u saobraćaju na učestale odrone i na mogućnost srušenih stabala i granja na kolovozu.

Poseban oprez potreban je na putnim pravcima Karanovac-Kneževo-Ugar, Karanovac-Crna Rijeka-Mrkonjić Grad, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Foča-Gacko, Zvornik- Konjević Polje, Karakaj-Caparde, Višegrad-Ustiprača-Rogatica i Višegrad-Brodar -Rudo.

Radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj, kao i na dijelu regionalnog puta Stanari-Rudanka u mjestu LJeskove vode, gdje je saobraćaj usporen za putnička vozila, a teretna se preusmjeravaju preko Jelaha.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog čega je izmjenjen režim u saobraćaju, a izmjene u saobraćaju su i na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac /auto-put/ zbog rekonstrukcije kolovoza.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, te na pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini-Šćepan Polje i Prijedor-Koprivna.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Do povremenih obustava saobraćaja u toku dana dolaziće u dobojskom naselju Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Izmjene u odvijanju saobraćaja su i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište, dok je zbog oštećenja mostova preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima obustavljen saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH sporije se zbog radova saobraća na magistralnim putevima Jablanica-Mostar /most Begića i Begovića/, Novi Travnik-Bugojno preko Rostova/, Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja i dalje ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.