Novi projekat na obalama Vrbasa: "Banjaluka dobija novu oazu za uživanje"

Banja Luka dobija još jednu oazu za uživanje sa šetalištem uz Vrbas, koja će biti izgrađena na potezu između restorana Alibaba i nove gradske plaže u Srpskim Toplicama, najavljeno je iz Gradske uprave.

Osim toga, kako tvrde, na ovom potezu biće izgrađeno i vodocrpilište za potrebe funkcionasanja Civilne zaštite i vatrogasne jedinice u vanrednim okolnostima.

Radove na ovoj lokaciji danas je obišao i gradonačelnik Draško Stanivuković sa saradnicima.

"Rijeku Vrbas, kao sinonim za Banju Luku i jedan od simbola našeg grada, tretiramo kao jedan od naših prioriteta, što su ranije gradske administracije zapostavile. Naša želja je da uredimo Vrbas i njegove obale i na tome već uveliko radimo, jer Banja Luka je već dobila gotovo 1,5 kilometar uređenih obala", poručio je gradonačelnik.

Podsjetivši da potez između Gradskog i Zelenog mosta izgleda potpuno drugačije, te da je Banja Luka dobila i novouređene plaže u Srspkim Toplicama, Banji Vrućici i kod Zelenog mosta, ali i dva dajak pristaništa gradonačelnik je rekao da se uređenje obala Vrbasa nastavlja i dalje.

"Nastavljamo sa uređenjem obala Vrbasa kroz radove na uređenju poteza od restorana Alibaba do nove plaže u Srpskim Toplicama u dužini od oko 1,5 kilometara za šta će biti izdvojeno oko 1,3 miliona KM", poručio je gradonačelnik, istakavši da će na ovoj lokaciji Banjalučani ali i svi posjetioci dobiti šetalište, ali i pravu oazu za uživanje.

Kako je istakao, po završetku radova, koji se očekuju sredinom ljeta, imaćemo gotovo 3 kilometra uređenih obala Vrbasa, sa dodatnim sadržajima poput dječijih igrališta, zona za sport i rekreaciju.

"Kada ovo šetalište stavimo u funkciju svi naši sugrađani, ali i posjetioci moći će šetati uz Vrbas od Gradskog do Zelenog mosta, a potom od restorana Alibaba do Banje Vrućice odakle ćemo urediti i put koji vodi do vidikovca na Banj brdu, koji završavamo na proljeće. Ovo je jedna potpuno nova perspektiva razvoja Banje Luke u sportskom, rekreativnom i turističkom smislu i još jedna nova vrata koja otvaramo ka Vrbasu", kazao je Stanivuković.

Gradonačelnik se osvrnuo i na opredjeljenje gradske administracije da izgradi i prvi kolektor na rijeci Vrbas, za koji su obezbijeđena sredstva, te se kako je kazao, čeka Skupština Grada da usvoji prostorne planove.

"Ukoliko bi to bilo usvojeno Banja Luka bi na jednoj izuzetno značajnoj lokaciji, u naselju Dolac dobila svoj prvi kolektor, na koji se čeka decenijama. Osim toga sa republičkim institucijama i partnerima iz Kine razgovaramo o investiciji vrijednoj oko 95 miliona KM za rješavanje svih kolektora na rijeci Vrbas, za šta već pripremamo projektnu dokumentaciju", kazao je on.

Kako je pojasnio, plan je da se jedan dio sredstava obezbijedi kroz grantovska sredstva, a dio kroz kreditno zaduženja jer bi na taj način riješili sve prečišćivače za vodu.

Šef Odsjeka civilne zaštite i profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić istakao je da ovo drugi projekat vodocrpilišta u Banjoj Luci, koje se gradi kako bi se u vanrednim okolnostima mogle puniti cisterne za potrebe gašenja požara i slično.

"Prvo vodocrpilište smo izgradili kod Zelenog mosta, a u skladu sa Planom zaštite od požara, koji predviđa da Banja Luka mora imati vodocrpilišta u slučaju vanredne situacije, u kojoj se pretpostavlja da neće raditi hidrantska mreža. U okviru ovog projekta previdjeli smo izgradnju drugog vodocrpilišta sa prilaznom rampom što znači da ćemo moći direktno kamionima ući u Vrbas i puniti cisterne, dok se na prvoj lokaciji punjenje vrši sistemom drena", pojasnio je Babić.

