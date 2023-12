Štrajk radnika prijedorskog Zavoda za izgradnju: Traže smjenu rukovodstva i zaostale plate

Radnici Zavoda za izgradnju grada Prijedora stupili su danas u štrajk upozorenja kojim traže smjenu rukovodstva, imenovanje novog privremenog rukovodstva, isplatu svih zaostalih primanja i uspostavljanje kvalitetnije saradnje sa gradom kao osnivačem.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Predsjednik sindikata ove javne ustanove Bojan Hrgar rekao je da je od četvrtka, 21. decembra, kada je štrajk najavljen, do danas isplaćena jedna zaostala plata, ali da to ne mijenja odluku o štrajku.

"Prema našim saznanjima, i za tu platu, oktobarsku, kao i za septembarsku, poslodavac je posudio novac iz privatnog sektora, što nama nije rješenje, jer sad firma to duguje. Sad nam se duguje plata za novembar, ali plate nisu jedini problem, nego i narušeni odnosi sa gradom kao osnivačem. Zato ne odustajemo od zahtjeva za smjenu rukovodstva", rekao je Hrgar novinarima u Prijedoru.

Štrajk upozorenja u prostorijama preduzeća trajaće od 9.00 do 10.00 časova svakog radnog dana ove sedmice, a, ako ne budu ispunjeni zahtjevi, 3. januara radnici stupaju u generalni štrajk koji će trajati do ispunjenja zahtjeva ili do postizanja dogovora, rekli su medijima u sindikatu ovog javnog preduzeća.

U štrajkački odbor imenovani su Bojan Hrgar, Srđan Moravac i Tihomir Jovanović.

Direktor Zavoda Tihomir Timarac rekao je jutros Srni da je upoznat o najavi štrajka, ali da trenutno nije u mogućnosti dati izjavu za medije.

"U ovom trenutku nisam u prilici da dam izjavu iz razloga da se nešto ne protumači pogrešno ili upotrijebi na pogrešan način", dodao je Timarac.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor u četvrtak, 21. decembra, je rekao da je toga dana dobio dopis o najavi štrajka u ovom zavodu.

(Srna)