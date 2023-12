Obustava saobraćaja u Banjaluci: Evo kuda nećete moći autom za Novu godinu

Zbog proslave Nove godine doći će do obustave saobraćaja u pojedinim ulicama u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, zbog proslave Međunarodne nove godine, doći će do obustave saobraćaja na području grada Banje Luke, u Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od Bulevara srpske vojske do zgrade Radio-televizije Republike Srpske i u Gundulićevoj ulici, na dijelu od ulaza u naselje „Krajina“ do Ulice olimpijskih pobjednika, i to: