Nakon toplog jutra slijedi zahlađenje i snijeg

U cijeloj BiH danas se u jutarnjim časovima očekuje toplo i vjetrovito vrijeme, a onda će uslijediti naglo zahlađenje i kiša će brzo preći u snijeg.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Doći će i do formiranja snježnog pokrivača. Do večeri se očekuje od tri do 10 centimetara snijega, na planinama oko 20 centimetara. Na jugu će kiša i dalje padati. Uveče će padavine početi postepeno da slabe i prestaju sa sjevera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na jugu jak sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha ujutru od pet do 13 stepeni Celzijusovih. Tokom dana doći će do naglog zahlađenja i temperatura vazduha će uveče biti od minus četiri do nula, na jugu do šest, u višim predjelima od minus osam.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskom.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija po mokrim i klizavim kolovozima, bez zastoja i posebnih ograničenja, a ponegdje u kotlinama i u višim predjelima magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Učestali su odroni na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, a dežurne ekipe službi za održavanje puteva su na terenu i vrše uklanjanja gdje je to potrebno.

Vozačima se savjetuje oprezna i sporija vožnja s obzirom da se nas danas, prema najavama metereologa očekuju snježne padavine, i obaveznu upotrebu zimske opreme.

