Ministarstvo prosvjete o koncertu Baje Malog Knindže: Dvorana nije u vlasništvu škole

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS tvrde da nisu dali saglasnost za održavanje koncerta Baje Malog Knindže koji je zakazan 17. februara u sali u blizini Osnovne škole Branko Radičević, jer je objekat u nadležnosti Javne ustanove Sportski centar „Borik“ Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Iz resornog ministarstva su saopštili da Osnovna škola „Branko Radičević“ iz Banjaluke koristi besplatno navedenu dvoranu u vlasništvu Grada, jer se nalazi u neposrednoj blizini škole

"U istoj na kvalitetniji način mogu organizovati časovi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u odnosu na druge raspoložive prostorne kapacitete škole", navedeno je u saopštenju.

Vlado Đajić, predsjednik GO SNSD Banjaluka, koji je glavni pokrovitelj koncerta pod nazivom "Koncert patriotskih pjesama i folklora, povodom Dana državnosti Srbije“ tvrdi da događaj ne kritikuju roditelji djece već "članovi PDP-a i pristalice Jelene Trivić".

"To nisu roditelji, to je politička hajka. To je koncert djece koja će igrati i pjevati tu, neće biti alkohola. Dan državnosti Srbije je, lijepa manifestacija i ja pozivam sve stanovnike Starčevice i djecu da dođu", rekao je on.

Đajić napominje da sala ne pripada školi već "dvorani Borik, Obilićevo i centralnoj dvorani", te da djeca tu samo drže fizičko.

"Svi koji nisu partriote žele da pokvare ovu divnu manifestaciju na kojoj će djeca igrati i pjevati", zaključio je Đajić.

