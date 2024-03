Danas promjenljivo oblačno, poslije podne razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će prije podne biti promjenljivo oblačno, na istoku uz slabu kišu, a u drugom dijelu dana postepeno će se razvedriti od zapada i juga i biće sve više sunčanih perioda.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 12 stepeni Celzijusovih na jugoistoku do 19 na jugu i zapadu, u višim predjelima od sedam stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernih smjerova.

U centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima jutros je pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, dok je sunčanije na području Hercegovine, sjeverozapadu, zapadu i jugozapadu, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 8.00 časova: Bjelašnica minus jedan stepen, Čemerno četiri, Han Pijesak pet, Sokolac sedam, Bileća, Sarajevo i Livno osam, Banjaluka i Srebrenica devet, Mostar, Tuzla i Zenica 10, a Bijeljina i Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, vozačima se skreće pažnja na povećanu opasnost od odrona na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Danas od 17.00 časova kretaće se vangabaritni prevoz na relaciji Prijedor-Knežica-granični prelaz Donja Gradina, pa iz AMS mole učesnike u saobraćaju da se pridržavaju uputstva policijskih službenika i tehničke pratnje.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj je obustavljen zbog rušenja tunelske cijevi. Predviđeno je da radovi traju do kraja marta, a za to vrijeme putnička i teretna vozila nosivosti do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna nosivosti do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom, a saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija je dozvoljena masa veća od 12 tona.

Na dionici Brod na Drini /foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim saobraćaja zbog rekonstrukcije magistralnog puta.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Saobraćaj je privremeno obustavljen na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u periodu između 7.00 i 16.00 časova u trajanju dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu saobraća se usporeno zbog aktiviranog klizišta.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola–Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na dionici Ključ-Sanski Most u FBiH, zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum /Stolac-Neum/ zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu /Dubrovačka ulica/.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima: Jablanica-Potoci, Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina, kao i na sjevernom ulazu u Mostar, a na mjestima radova saobraća se usporeno.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

