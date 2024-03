Temperatura do 26 stepeni: Danas sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje toplo i pretežno sunčano vrijeme, na jugu i zapadu uz umjerenu oblačnost.

Tokom dana doći će do porasta oblačnosti od juga i zapada. Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim krajevima jak, južnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od 18 na jugu do 26 stepeni Celzijusovih na sjeveroistoku.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros nešto više oblaka ima u Hercegovini i na zapadu, a u ostalim dijelovima preovladava sunčano uz malu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Čemerno šest, Han Pijesak, Gacko, Bjelašnica, Glamoč, Livno osam, Kalinovik, Šipovo, Sarajevo devet, Bijeljina, Sokolac, Kneževo, Novi Grad, Prijedor, Drvar, Bugojno, Goražde, Jajce 10, Srebrenica, Mrakovica, Doboj 11, Srbac, Bileća, Bihać, Sanski Most, Tuzla 12, Foča, Trebinje, Mostar 13, Banjaluka, Neum 14 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano, a pojačana frekvencija vozila je na ulazu u BiH na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Izmjene u saobraćaju su na dionicama na kojima se izvode radovi. Obustava saobraćaja je na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina gdje je u toku rušenje tunelske cijevi.

Predviđeno je da radovi traju do kraja mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona, mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Doboj-granica sa Federcijom BiH na području Petrova na Ozrenu zbog radova na pružnom prelazu. Za vrijeme obustave, saobraćaj se preusmjerava na lokalni put Boljanić-Karanovac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja. U toku su radovi na putnom pravcu Gradiška-Nova Topola-Klašnice, kao i na regionalnom putu Gornja Čađavica-LJeljenča u rejonu LJeljenče.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

Zbog radova i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" u Kostajnici kod Doboja dolazi do povremene obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča.

U FBiH danas će zbog izvođenja radova na auto-putu obiti obustavljen saobraćaj na spoju sa magistralnim putem na izlazu iz Nemile prema Zenici. Vozila se za vrijeme obustave usmjeravaju kroz Nemilu, a isključenje, odnosno uključenje na obilaznicu je kod tunela Vranduk.

U toku su radovi na ulazu u Neum na putnom pravcu Stolac-Neum zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Jablanica-Potoci, Tarčin-Raštelica, Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina kao i na sjevernom ulazu u Mostar.

