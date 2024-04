Sunčana subota je pred nama: Danas i do 29 stepeni

U cijeloj BiH danas će biti još toplije i pretežno sunčano vrijeme, uz malu dnevnu oblačnost.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivih smjerova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 29, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U većini krajeva jutros je vedro.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros odvija bez problema, a na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 18 beba, 11 djevojčica i sedam dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, potom u Doboju tri, u Zvorniku i Gradišci po dvije, te u Prijedoru, Bijeljini i Foči po jedna.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom, a reguliše ga privremeno postavljena signalizacija. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum/Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U ponedjeljak, 8. aprila, stupa na snagu zabrana saobraćaja za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi pet tona na dionici magistralnog puta Karakaj tri-granica BiH/Srbije, odnosno preko međudržavnog mosta na rijeci Drini.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka, uključujući most, do tunela Putnikovo brdo dva, izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj.

Zbog radova, na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu.

Do 12. maja, radi bušačko-minerskih radova biće privremeno obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice između 7.00 i 16.00 časova dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog minerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Trbuk, grad Doboj, biće privremeno obustavljen saobraćaj od 11.00 do 15.00 časova, na način da će radovi trajati u toku jednog dana do 15 minuta, do 11. aprila.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-entitetska granica /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilazni pravac.

