Ljetne temperature se nastavljaju: I danas temperatura do 31 stepen Celzijusov

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje sunčano vrijeme sa temperaturom vazduha do čak 31 stepen Celzijusov.

Izvor: Mondo - Bojan Jakovljević

Više oblaka biće na zapadu, a na jugu i istoku će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren, zapadnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 25 do 31, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac četiri, Bileća, Rudo šest, Bijeljina, Foča, Čemerno osam, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Han Pijesak, Brčko, Drvar, Goražde, Livno 10, Trebinje, Banjaluka, Bjelašnica 11, Doboj, Sarajevo, Mostar, Zenica, Neum 12, Tuzla, Jajce 13, Bihać 15 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Vremenski uslovi za vožnju jutros su povoljni, frekvencija vozila u jutarnjim časovima pojačana je u gradskim centrima, dok se na ostalim dionicama saobraćaj odvija umjerenim intenzitetom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zastoja i posebnih ograničenja nema, osim na mjestima na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno.

Povodom vjerskog praznika od ponoći, pa do četvrtka, 11. aprila u ponoć na području Federacije BiH zabranjen je prevoz eksplozivnih materija.

Na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale od sutra do 10. jula zbog minerskih radova dolaziće do povrememene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog minerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj, u mjestu Trbuk, do 11. aprila privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja u periodu od 11.00 do 15.00 časova. Radovi će se u toku jednog dana izvoditi do 15 minuta.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Radovi se izvode i na regionalnom putu Gornja Čađavica-LJeljenča, u rejonu LJeljenče zbog čega se saobraćaj odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja bušačko-minerskih radova, dolaziće na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u vremenu između 7.00 i 16.00 časova.

U FBiH u toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Tarčin-Konjic zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

U toku je izgradnja kružnog toka kod mjesta Kraševo na magistralnom putu Jelah-Doboj zbog čega svakog dana osim nedjelje od 7.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju usporeno, jednom trakom.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnim putevima Ključ-Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, i Stolac-Neum nana ulazu u Neum, a votila se preusmjeravaju na obilaznice.

Radovi se izvode i na magistralnim putevima Travnik-Donji Vakuf preko Komara, Jablanica-Potoci u Donjoj Jablanici, Tarčin-Raštelica, Čevljanovići-Nišići, Grude-Vitina, kao i u Sarajevu na tranzitu, od Bistrika prema Vracama. Na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija usporeno.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila iznad pet tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

(Srna/MONDO)