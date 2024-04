Na planinama i snijeg: Stiže totalni temperaturni OBRT - veoma toplo vrijeme, pa pljuskovi i hladnoća

Od srijede osjetno hladnije vrijeme

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sutra će biti sunčano i natprosječno toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 26 do 31 stepen Celzijusov. Tokom jutra ponegdje uz rijeke i po kotlinama biće slabe magle. Minimalna temperatura vazduha od sedam do 14 stepeni Celzijusovih. Duvaće slab do umjeren južni vjetar.

Već u utorak, 16. aprila, nastupiće postepena promjena vremena: Prije podne promjenljivo uz sunčane intervale i toplo. Tokom podneva očekuje se jače naoblačenje sa zapada koje donosi padavine i izmještaće se od zapada ka istoku uz jačanje vjetra. Uveče na zapadu doći će do naglog pada temperature vazduha. Duvaće umjeren do jak, ponegdje u Krajini i u Hercegovini očekuju se i olujni udari juga. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 22° do 28°, u višim predjelima od 20°.

Od srijede, 17. aprila, očekuje se osjetno hladnije vrijeme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova koji će ponegdje biti praćeni i grmljavinom, dok će na planinama padati snijeg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu od 10 do 16, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 8 do 15 °C, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod BiH.

