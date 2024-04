ZAHLADIĆE I BIĆE KIŠE: Vremenska prognoza do kraja aprila

Federalni meteorolozi objavili su srednjoročnu prognozu sa vremenskim prilikama kakve nas očekuju do 26. aprila.

Sudeći prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), do 15. aprila prognozira se sunčano i toplo vrijeme, potom od 16. do 20. aprila izgledne su česte padavine, uz pojačan vjetar i temperature zraka niže od prosječnih za ovo doba godine.

Stabilnije vrijeme uz uobičajene temperature očekuje se od 21. pa do 26. aprila.

Do 16. aprila, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretaće se od šest do 11, u Hercegovini od 10 do 15 stepeni Celzijusa, danju u Bosne i Hercegovine od 25 do 30, lokalno na jugu i do 31 stepena, prenosi Klix.

Od 17. do 22. aprila, očekivane temperature zraka tokom jutra kretaće se od dva do sedam u Bosni, u višim područjima zapadne, centralne i istočne Bosne od nule do pet, u Hercegovini od četiri do devet, a maksimalne u Bosni do 16, u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa.

Od 23. aprila do kraja prognoznog perioda, odnosno do 26. aprila, očekuje se porast vrijednosti temperatura zraka, u Bosni tokom jutra od 4četiri do devet, u Hercegovini od šest do 11, danju u Bosni do 23 u Hercegovini do 25 stepeni Celzijusa.

