Vremenska prognoza za nedjelju: Oblačno uz snijeg na planinama

U BiH se sutra očekuje oblačno vrijeme sa padavinama, uz temperaturu vazduha do 12 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Shutterstock

Ujutro i prije podne biće hladnije i oblačno uz jaču kišu, a u brdsko-planinskim predjelima padaće snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Susnježica i snijeg će ponegdje padati i u nižim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na sjeveroistoku, u Semberiji, padaće slaba kiša.

U drugom dijelu dana padavine će slabiti i prestati prvo na zapadu, a zatim i na jugu i istoku.

Duvaće umjeren vjetar, na jugu i planinama i jak, sjeverni, koji će postepeno slabiti u drugom dijelu dana.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do pet, na jugu do osam, u višim predjelima od minus dva, a dnevna od pet na jugoistoku do 12 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od jedan Celzijusov stepen.

U većini krajeva danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a do kraja dana očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus tri, Kalinovik, Kneževo, Sokolac i Čemerno devet, Han Pijesak 10, Gacko 12, Mrkonjić Grad, Prijedor i Sarajevo 13, Bileća, Ribnik i Foča 14, Banjaluka, Novi Grad, Rudo, Srebrenica, Trebinje i Neum 15, Doboj i Srbac 16, Bijeljina 17 i Mostar 18 Celzijusovih stepeni.

(MONDO)