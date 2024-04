MONDO SAZNAJE: Grad Banjaluka povećava subvencije za boravak u privatnim vrtićima

U Gradskoj upravi odlučili su da povećaju subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima u Banjaluci što već mjesecima zahtijevaju roditelji. Međutim, roditelji koji su pokrenuli inicijativu veoma su sumnjičavi prema ovim informacijama.

Izvor: Shutterstock

Subvencije će biti povećane sa sadašnjih 60 na 100 KM, saznaje Mondo.

Odluka dolazi nakon višemjesečne inicijative roditelja djece koja pohađaju privatne vrtiće u Banjaluci i niza sastanaka roditelja i gradskih vlasti, te sastanaka gradskih funkcionera sa vlasnicima privatnih predškolskih ustanova. Pravo na ovaj vid podrške Grada tokom aprila je ostvarilo 2.488 djece, a subvencije za privatne vrtiće isplaćuju se u iznosu 60 KM mjesečno.

Međutim, roditelji koji su pokrenuli inicijativu sumnjaju u najavljenu odluku Gradske uprave i osim što je optužuju za dugove, tvrde da između njih i Grada ne postoji komunikacija te da su ogorčeni, a mnogi su ispisali djecu iz vrtića.

"To je politička priča, za skupljanje jeftinih poena. Oni su to rekli i prije mjesec i po dana. Samo su zaboravili cifre. Prvo je bilo da nema novca za povećanja, pa je rečeno da će povećanje biti na 100 KM. Nakon toga 100 KM za jedno, a 150 KM za drugo dijete iz iste porodice. A evo danas priča da će biti 100 KM za jedno, a 200 KM za drugo dijete. Ovo su sve obična petljanja i izmišljotine. Oni su prošle godine sredstva namjeljena za subvencije potrošili Bog dragi zna gdje i duguju djeci i roditeljima subvencija za oktobar, novembar i decembar 2023. Ni za ovu godinu nema dovoljno predviđenih sredstava u budžetu, niti nacrtom rebalansa za isplate po 60 KM za jedno dijete", rekao nam je Đorđe Konjević, jedan od roditelja pokretača inicijative koji na osnovu ovih podataka misli da je priča o ovih 100 do 200 KM "obična apstrakcija".

Navodi da je budžetom za 2024. i rebalansom budžeta namjenjeno 1,4 miliona KM za kampanju "0 djece na listi čekanja", odnosno za subvencionisanje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama.

"Evo, za april mjesec su uplaćene subvencije za 2.488 djece, kako je gradski menadžer to ponosno najavio i objavio. Prostom matematikom kada se podjeli 1,4 mil KM na 2.488 djece, nije dovoljno - nedostaje 388.000 KM, odnosno "kratki" smo za 2,5 mjeseca (pod uslovom da se broj djece korisnika subvencija ne mijenja do kraja godine)", dodaje Konjević.

Kaže da Gradska uprava od kraja januara ne želi da komunicira sa roditeljima. Nezvanično saznajemo da će odluku o povećanju subvencija gradonačelnik Banjaluke ozvaničiti ove nedjelje na pres konferenciji.

Gradski menadžer Bojan Kresojević najavio je krajem marta da će uputiti inicijativu prema Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske da subvencioniše produženi boravak u privatnim ustanovama što je takođe bio jedan od roditeljskih zahtjeva.

(MONDO)