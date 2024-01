Roditelji iz Banjaluke pokreću inicijativu: "Izjednačite subvencije za djecu u privatnim i javnim vrtićima"

Grupa roditelja čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove u Banjaluci zvanično je pokrenula inicijativu za izjednačavanje subvencija za djecu u svim predškolskim ustanovama.

Trenutno Grad Banjaluka isplaćuje subvencije za boravak u javnim vrtićima u višestruko većem iznosu o odnosu na brojku koju dobijaju roditelji čija djeca pohađaju predškolske ustanove u privatnom vlasništvu.

Inicijativu je pokrenula neformalna grupa građana, koja se organizovala preko društvenih mreža (trenutno oko 1.500 članova) i predstavlja prvenstveno roditelje djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove u Banjaluci. Odmah su naglasili da se ograđuju od svih političkih stranaka, udruženja ili nevladinih organizacija koje su se javno izjašnjavale o ovoj temi.

Đorđe Konjević, jedan od pokretača inicijative, za Mondo je naveo i obrazložio suštinske zahtjeve grupe roditelja. Prije svega to je izjednačavanje subvencija za svu djecu.

"Grad predškolske ustanove u sklopu Centra za predškolsko vaspitanje subvencioniše sa oko 350 KM mjesečno, a istovremeno subvencije za privatne vrtiće su 60 KM mjesečno. To je čak šest puta manje, a već četvrta subvencija kasni".

Konjević skreće pažnju na rješenje koje je na snazi u Gradu/Kantonu Sarajevo koji isplaćuje subvencije u jednakom iznosu (238 KM) za svu djecu, bez obzira koji vrtić pohađaju.

Kaže da se u Banjaluci trenutno 2.000 nalazi na čekanju jer nema mjesta ni u privatnim vrtićima.

Kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo u korist roditelja i djece, grupa roditelja predlaže da se subvencije iz Gradske uprave isplaćuju direktno vrtićima i da Grad i privatni vrtići kao pružaoci usluga potpišu kolektivni ugovor.

"Ako grad može takav ugovor imati sa privatnim kompanijama koje vrše usluga javnog prevoza u Banjaluci i koji zaustavljaju saobraćaj čim ne dobiju uplatu, ne vidimo zašto to ne bi moglo biti urađeno i sa privatnim vrtićima", kaže Konjević.

U Banjaluci je na snazi pravilo da subvenciju za vrtić mogu dobiti oni roditelji koji ispune uslov od minimalno dvije godine prijavljenog boravišta na teritoriji Grada Banjaluka. Inicijativa će zahtijevati da se to promijeni.

"Ovo je veoma otežavajuća okolnost. Zamislite sljedeću situaciju. Bračni par se npr. iz Trebinja doselio u Banjaluku prije godinu dana i imaju djecu. Ovdje su prijavljeni, plaćaju porez, svoj novac daju za razne dadžbine u gradu itd. Oni ne mogu da ostvare pravo na subvenciju".

Kao veliki problem ističe i uslugu produženog boravka koja roditeljima takođe zadaje glavobolje.

"Mnogi roditelji rade u smjenama, mnogo vremena troše od posla do posla. Jedan kolega koji je takođe u grupi koja pokreće inicijativu, ima dvije djevojčice u vrtiću, treća pohađa osnovnu školu i prinuđeni su da za nju plaćaju privatni produženi boravak. Mjesečno je sve to oko 900 KM troška. Problem je što neke škole imaju prostorije za produženi boravak gdje roditelji plaćaju simboličnu cijenu. Istovremeno imate one koje boravak masno naplaćuju - protivzakonito. Tu su treće škole koje nemaju tu uslugu, a koja mora da se plati od 300-400 KM za dijete."

Roditelji će zahtijevati i standardizaciju usluga u svim vrtićima.

"Trenutno se prikupljaju potpisi roditelja i do ponedjeljka ćemo znati koja je masovnost realna", rekao je Konjević. Inicijativa će biti predata gradonačelniku i rukovodstvu Skupštine grada Banjaluka.

Pozvali su sve roditelje djece koji pohađaju private predškolske ustanove, ali i vlasnike privatnih predškolskih ustanova da se uključe u ovu inicijativu, tako što će u svojim vrtićima potpisati ovaj zahtjev, a ukoliko to ne mogu da urade u svojim vrtićima da se njima obrate lično.

Podsjećamo, ovo nije prvi put da subvencije za privatne vrtiće kasne, a iz Gradske uprave kašnjenje pravdaju neusvajanjem rebalnsa budžeta, a kako su nam rekli u toku je analiza stanja kako bi se pronašlo adekvatno rješenje, kako za subvencije, tako i za poskupljenje privatnih vrtića.

Juče je Klub odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka rekao da će zatražiti da se kroz rebalans budžeta za 2024. godinu povećaju subvencije za privatne vrtiće u Banjaluci. Gradonačelnik Draško Stanivuković, pak, tvrdi da povećanje iznosa subvencija gubi smisao zbog čestog povećanja cijena vrtića, te da roditelji onda ostaju na istom.

