Prognoza vremena: Evo kad nam se vraća proljeće i šta nas očekuje za 1. maj

Neuobičajeno hladno vrijeme zadržaće se do vikenda

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U cijeloj BiH sutra će biti umjereno do pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, sa temperaturom vazduha do 18 stepeni Celzijusovih.

Ujutro i prije podne biće pretežno oblačno uz mjestimično slabu i povremenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće promjenljivo uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, na jugu i zapadu povremena kiša, a u poslije podne slaba kiša ili kraći pljusak.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do osam, na jugu do 10, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni Celzijusovihg.

Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako javlja BHMeteo.ba u subotu nas očekuje otopljenje i vraćaju se ljetne temperature.

Za prvomajske praznike očekuje nas djelimično sunčano i nestabilno vrijeme.

"Zbog ciklonalne aktivnosti u zapadnom Sredozemlju i dolaskom vlažnog vazduha odatle prema nama, uglavnom u poslijepodnevnim satima 1, 2. i 3. maja bi lokalno moglo biti prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Kako nas od kraja ove sedmice očekuje osjetnije zatopljenje, toplo vrijeme će se nastaviti i na početku maja uz dnevne temperature većinom između 22 i 27 °C", prenosi BHMeteo.

Kako će tih dana dominirati južna i jugozapadna visinska strujanja nad našim krajevima uz lokalno pojačan jugo, stiže nam saharski pijesak i prašina sa sjevera Afrike. Nebo će biti zamućeno, a i gdje bude kiše ona će biti "prljava".

Nakon 3. maja prema trenutnim prognozama očekuje se nastavak nestabilnog vremena uz postepen pad temperature. Oko 8. maja postoje šanse za osjetnije zahlađenje i više padavina.

(MONDO)