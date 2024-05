EU obavlja posljednje pripreme: Pečatiranje pasoša odlazi u prošlost

Zahvaljujući novom sistemu za aplikaciju putovanja u šengensko područje (ETIAS) i sistemu registracije putnika u EU, pečatiranje vaših pasoša na granici EU postaje prošlost.

Od oktobra ove godine na granici između Francuske i Velike Britanije počinje primjena EES-a, što znači da se više neće pečatirati pasoši na ovoj granici, a nakon toga će se ovaj sistem primijeniti i na ostale granice šengenskog područja.

To, takođe, znači da će i građani BiH uskoro u EU ulaziti bez pečatiranja pasoša. Umjesto toga, građani će prilikom ulaska u Šengen, recimo na kopnenoj granici između BiH i Hrvatske, ili na aerodromu proći kroz skeniranje, kojim će biti zabilježeni njihovi osnovni biometrijski podaci, u konkretnom slučaju otisci prstiju.

Ovaj sistem je planiran da bude primjenjivan paralelno s ETIAS-om, o kojem smo ranije nekoliko puta pisali. Primjena tog sistema je do sada nekoliko puta odgađana, a prema najsvježijim podacima, primjena će početi za godinu dana. Planirano je da prvih šest mjeseci primjene putnici budu samo upoznavani sa ETIAS-om, narednih šest mjeseci da će prilikom narednog ulaska morati ispuniti formular, odnosno moći će ući samo jednom bez ETIAS-a, nakon čega počinje puna primjena.

Riječ je o online formularu koji će putnici kojima ne treba viza, a koji namjeravaju ići u šengensko područje, popuniti nekoliko dana prije putovanja.

Biće traženi samo osnovni podaci, poput imena, prezimena, datuma i mjesta rođenja i nekoliko sigurnosnih pitanja, poput boravka u zonama borbenog dejstva i slično, pišu Nezavisne.

U najvećem broju slučajeva dobiće pozitivno rješenje u roku od nekoliko minuta. U izuzetnim slučajevima provjera bi mogla trajati nekoliko dana, a vrlo rijetkim situacijama i do mjesec dana. Ukoliko se utvrdi da postoji opasnost za šengensko područje, ulazak u EU će biti odbijen i osoba o kojoj je riječ neće moći ući čak i da posjeduje validnu vizu. ETIAS potvrda će važiti tri godine ili do isteka važenja pasoša, a koštaće sedam evra. Kao i do sada, putnik će imati pravo da u šengenskom području turistički boravi do 90 dana u periodu od šest mjeseci. Takođe, kao i do sada, osoba u pitanju neće imati dozvolu za rad.

ETIAS bi, uz korištenje EES-a, trebalo da ubrza prelazak granice, jer granični policajci neće morati obavljati procjenu na licu mjesta da li osobi u pitanju treba odbiti ulazak u EU.

Prilikom dolaska na granicu policajac će već imati sve podatke u ETIAS-u, a EES će uporediti biometrijske podatke, ako su oni već ranije uskladišteni u sistemu. Bez važećeg ETIAS-a nećete se moći ukrcati u avion, autobus ili drugo prevozno sredstvo koje putuje u EU.

Recimo, važenje vašeg ETIAS-a će u autobusu provjeravati vozač, a na aerodromu službenik na šalteru za čekiranje.

ETIAS i EES će imati i još jednu prednost, koja se odnosi na lakše praćenje koliko dana vam je ostalo da imate pravo boravka u šengenskom prostoru. Nakon stupanja na snagu EES-a, moći ćete putem interneta ili putem opreme instalirane na graničnom prelazu utvrditi tačan broj dana koji vam je preostao da možete boraviti u šengenskom prostoru. Time će doći kraj zamornom procesu kada službenik na graničnom prelazu listanjem vašeg pasoša računa broj preostalih dana.

Inače, većina putnika ne zna da vi već sada imate pravo da na graničnom prelazu od graničnog policajca zatražite podatak koliko maksimalno dana još možete ostati.

