Uvode se nova pravila za ulazak u EU

Evropski sistem putnih informacija i odobrenja (ETIAS), počeće da važi od 2025. godine.

Svi putnici bez pasoša zemalja Evropske unije biće u obavezi da od 2025. godine dobiju dozvolu za ulazak u zemlje EU ili zemlje Šengena kada će početi sa primjenom Evropski sistem putnih informacija i odobrenja (ETIAS).

ETIAS obuhvata elektronski sistem preko kog će se građani prijavljivati za putovanja najkasnije 96 sati prije polaska. Milan Lainović iz Yute govorio je koje nas prepreke čekaju ukoliko poželimo da odmorimo u nekoj od zemalja Evropske unije zbog najavljenog uvođenja sistema ETIAS.

"Cilj njihov je da imaju mogućnost da kontrolišu ulazak stranaca u svoje zemlje. To se radi najviše iz bezbjednosnih razloga, nikakvih drugih. Vi možete da se prijavite, popunite i to važi tri godine. Nikakve neke drastične mjere tu nemaju, košta sedam evra, vi to platite i to je to. Osim za zemlje EU, ovo pravilo postoji za još 40-ak država", objasnio je Lainović i dodao da ne postoje nikakve drastične mere.

"Kada se registrujete, podaci se automatski sređuju i u naredne 3 godine možete da putujete bez opterećenja. Imamo informacije iz EU da to još nije implementirano, ali ono što je bitno za naše putnike, je da kad sve to bude uređeno, mi ćemo pomoći našim putnicima tako da to ništa neće uticati na njih", zaključio je Lainović.

