Gdje je najlakše, a gdje najteže dobiti državljanstvo u zemljama EU.

Izvor: koya979/Shutterstock

Ukoliko planirate da se preselite u neku od evropskih zemalja, lista koju je kreirala kanadska imigraciona agencija može da vam pomogne pri odluci, a donosi listu država u Evropi gdje je najlakše, ali i najteže dobiti državljanstvo. Ako imate sreće da radite na daljinu, postoji mnoštvo zemalja koje nude digitalne nomadske vize. Ipak, ako želite da se preselite u neku od evropskih zemalja, možda ćete morati da idete klasičnim putem sticanja državljanstva, a u nekim evropskim zemljama to je lakše reći nego učiniti.

Kanadska imigraciona agencija CanadaCIS objavila je istraživanje o tome za koje je zemlje širom kontinenta najlakše (i najteže) dobiti državljanstvo. Analizirali su podatke o imigraciji Eurostata od 2009. do 2021, gledajući procente uspešnih prijava za nerezidente EU.

Dakle, koja zemlja prihvata najveći procenat nerezidenata EU? To bi bila Švedska, koja ima stopu prihvatanja od 9,3 odsto, više nego dvostruko od proseka EU. S obzirom na to da je to jedna od najsrećnijih zemalja Evrope i svijeta, nije iznenađenje da ljudi žele da se presele tamo, niti da su tako dobrodošli.

Švedska

Izvor: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

Ipak, nije svugde tako lako dobiti državljanstvo, posebno u Estoniji. Država sjeveroistočne Evrope ima najnižu stopu prihvatanja državljanstva, od samo 0,6 odsto. Međutim, blisko je prate ostale baltičke države – Letonija je na trećem mjestu sa samo 0,7 odsto, a Litvanija na četvrtom sa 0,8 odsto.

Ovo je 10 evropskih zemalja gdje je najlakše dobiti državljanstvo:

- Švedska

- Norveška

- Holandija

- Portugal

- Island

- Irska

- Rumunija

- Velika Britanija

- Belgija

- Finska

Ovo je 10 evropskih zemalja gde je najteže dobiti državljanstvo:

- Estonija

- Letonija

- Češka

- Litvanija

- Austrija

- Lihtenštajn

- Slovačka

- Slovenija

- Njemačka

- Danska

(Mondo)