Počeli radovi na novom državnom vrtiću u Banjaluci

U banjalučkom naselju Borik počela je izgradnja vrtića "Nataša 2", a vrtić bi svoja vrata trebalo da otvori kroz 75 radnih dana.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje kaže da je izabran je izvođač radova.

"Mi se nadamo da će kroz 75 radnih dana taj objekat, kako je i predviđeno u ugovoru, biti izgrađen. To su radni dani. Treba da budu i vremenski uslovi odgovarajući da bi za 75 dana dio vrtića 'Nataša 2' bio gotov", kazao je on za MNezavisne novine.

Prema njegovim riječima, u tom vrtiću biće tri vaspitno-obrazovne grupe, a maksimalan kapacitet će biti 90 djece.

Izgradnja vrtića, koja je u toku, predstavlja prvi dio projekta, dok će druga faza podrazumijevati rekonstrukciju postojećeg dijela vrtića "Nataša".

"U sljedećoj fazi, kada grad bude obezbijedio sredstva, radićemo drugi dio, odnosno rekonstrukciju starog, postojećeg dijela. On se ne može renovirati. U pitanju je baraka kojoj je prošao rok trajanja", objasnio je Jokanović.

Na pitanje da li će izgradnja vrtića "Nataša 2" riješiti problem, Jokanović ističe da će zasigurno olakšati trenutno stanje, ali neće trajno riješiti problem.

"Trenutna potreba u gradu je mnogo veća i to neće riješiti problem, ali je to ispravan put ka njegovom trajnom rješavanju", rekao je on.

(Nezavisne novine/MONDO)