Roditelji opet obmanuti? Dopis Stanivukoviću zbog subvenicija za vrtiće

Saga o povećanju subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima nastavila se danas kada su roditelji uputili dopis kabinetu gradonačelnika Banjaluke tvrdeći da su opet obmanuti.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Predstavnici roditelja djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove na teritoriji Banjaluke poslali su dopis gradonačelniku, koji je, kako su naveli, "reakcija na muk od strane Gradske uprave vezano za obećanja koja su dali roditeljima i javnosti na pres konferenciji 12. juna".

Roditelji tvrde da je komunikacija sa gradonačelnikom prekinuta, a da ih gradski menadžer (Bojan Kresojević) ignoriše.

"Šta se dešava sa obećanjem da će se subvencije za djecu koja pohađaju privatne predškolske ustanove od 1. jula povećati na 100/300/500 KM, a od 1. avgusta na 150 KM? 1. jul je za nekoliko dana, a koliko smo informisani Odluka još uvijek nije objavljena u Službenom glasniku Banjaluke, pa se pitamo koliko je to uopšte onda izvodivo i da li je to bila samo medijska predstava i lažno obećanje? Mnogo roditelja nam se javilo privatno, ali i susreću nas na ulici i izražavaju sumnje, opravdane sumnje, da je ovo sve politička igra čiji su predmet naša djeca i mi sami. Tačnije, ne vjerujemo da će išta biti od svega ovoga nakon izbora", pijtaju se roditelji u dopisu.

PRES KONFERENCIJA 12. JUNA:

Tvrde da je dogovoreno da se o rezoluciji i dodatnim prihodima raspravlja na vanrednoj sjednici Skupštine grada, sa isključivo jednom temom - vrtići, a da su se u gradu ipak odlučili za redovno zasjedanje.

"Već smo ušli u posljednje dane mjeseca juna, a u javnosti nema vanredne, ali ni redovne sjednice. Šta je odlučeno na kraju i kada možemo očekivati raspravu u Skupštini na ovu temu?", zapitali su se roditelji.

U dopisu se komentariše i akteulni slučaja sa vrtićem "Zvjezdica".

"Roditeljima čija djeca pohađaju PU Zvjezdica je istekao rok za potpisivanje aneksa, zaključno sa 20.06.2024. Prema komentarima u javnosti, većina roditelja je potpisala aneks (o poskupljenu usluge) i to iz dva osnovna razloga: 1. nemaju alternativu, odnosno nemaju gdje da smjeste djecu dok oni obavljaju svoje poslovne obaveze, pa čak ni do oktobra, ukoliko vjeruju da će Grad ispuniti obećanje i obezbijediti mjesto za njihovu djecu; 2. možda i veći razlog, je taj što nemaju povjerenja u GU i obećanja o riješavanju ovog/ih problema. Jednostavno rečeno, ne vjeruju Vam. Pokrenuli smo ovu borbu sa prvim i osnovnim ciljem, a to je da se zaustavi diskriminacija. Sa odlukom da se prilikom upisa u Javnu ustanovu Nataša 2 i Javnu ustanovu Paprikovac 1 i 2 (javni vrtići), prednost daje djeci koja budu ispisana iz PU Zvjezdica, Vi ponovo vršite diskriminaciju nad djecom ovog grada i ovim putem apelujemo da to prestanete i da nađete drugi način za rješavanje ovog problema", komentarišu roditelji u dopisu.

Na navodni plan da se rebalans budžeta Grada za 2024. nađe u Skupštini i da se njegovim usvajanjem izmire dugovanja koja Grad ima prema roditeljima na ime subvencija za prethodnu godinu, roditelji izražavaju ogorčenje zbog neizmirenja obaveza već duže od pola godine.

"To je jedan od razloga zbog čega ne vjeruju u iskrenost obećanja o povećanju i u konačnici izjednačavanju subvencija. Kako da vjerujete nekome ko vam nešto duguje duže od pola godine i ne pokazuje namjeru da se taj dug isplati?! U slučaju da Odbornici u Skupštini ne podrže Rezoluciju, da li imate neko alternativno rješenje koje bi obezbijedilo ispunjenje obećanja o izjednačavanju subvencija? Kao predstavnici roditelja koji su direktno komunicirali sa Vama i najviše vremena uložili u pronalaženju načina za izjednačavanje subvencija za sve PU koristimo ovu priliku da takođe iskažemo svoju razočaranost i skeptičnost da ste imali iskrene namjere i da ćete ostvariti obećanja koja ste iznijeli i u javnosti. Mi od svog cilja ne odustajemo i dalje ćemo se boriti, da li sa GU kao očekivanim saveznikom ili samostalno i/ili na suprotnim stranama", zaključili su u dopisu.

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je 12. juna da će subvencije za boravak djece u privatnim vrtićima od jula biti podignute na 100 KM za jedno dijete, dok bi od avgusta trebalo da iznose 150 KM.

“Krenuli smo sa 60 KM, a naš krajni cilj je izjednačavanje subvencija za privatne i državne vrtiće. Od 1. jula će iznositi 100 KM, od 1. avgusta 150 KM, dok će subvencija za drugo dijete koje ide u privatni vrtić iznositi 200 KM”, rekao je Stanivković.

(MONDO)