Pretežno sunčano, temperatura malo niža

U BiH će danas biti pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i temperaturu od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Envato

Umjereno naoblačenje širiće se prije podne od sjeverozapada ka istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana preovladavaće toplo i pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost. Temperatura će biti malo niža nego za vikend. Na jugu i dalje veoma toplo, ali i vjetrovito.

Duvaće slab do umjeren sjeverni do sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura uz olujne udare u večernjim časovima.

U većini predjela jutros je sunčano uz umjerenu oblačnost na sjeveru, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Čemerno 16, Srebrenica, Mrkonjić Grad i Ivan sedlo 18, Sokolac 19, Gacko 20, Zvornik 21, Banjaluka, Doboj, Sarajevo i Gradačac 22, Prijedor, Tuzla i Zenica 23, Bijeljina 24, Bileća 25, Trebinje 28, te Mostar i Neum 29 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, uz povoljne uslove za vožnju i pojačanu frekvenciju vozila.

Iz Auto-moto saveza Republika Srpske vozačima savjetuju da voze oprezno, vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na putu, te da u skladu sa vremenskim uslovima planiraju putovanja na duže relacije, prave češće pauze i konzumiraju dovoljne količine vode.

Na putevima gdje se izvode sanacioni radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima "Cera 3" i "Strogonik", na magistralnom putu MI-114 Brodar-Višegrad 1 izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Planirano je da ovi radovi traju do 25. oktobra.

Zbog deminerskih radova do 2. avgusta dolaziće do povremene obustave saobraćaja na magistralnom putu MI-108 dionica Kotor Varoš – Teslić, u mjestu Rujevica, osim vikenda u vremenu između 7.30 do 13.00 časova, sa povremenom obustavom saobraćaja, svakih 30 minuta i propuštanjem od 15 minuta.

Zbog miniranja terena do 8. oktobra dolaziće do povrmene obustave saobraćaja na dionici regionalnoag puta RI-3103 Doboj-Modriča u mjestu Kostajnica, grad Doboj. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta MII-507 Brodar- granica Republike Srpske/Srbije &Rudo 1/ u tunelu Trgovišta, izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja radova na postavljanju rasvjete. /do 17. septembra/

Na magistralnom putu MI-105 dionice Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj i na dionici regionalnog puta RI-2102 Razboj-Rudanka zbog izvođenja radova na spoju navedenog magistralnog i regionalnog puta, izmijenjen je režim saobraćaja. /Predviđeno je da radovi traju do 14.avgusta/

Zbog radova na postavljanju rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta MI-111 Dobro Polje - Miljevina uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. /Predviđeno je da radovi traju do 3. septembra/

Zbog radova na mostu "Bogdanovac", izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. /Predviđeno je da radovi traju do 4. avgusta/

Na magistralnom putu MI-109 Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog radova, saobraćaj se od 7.00 do 17.00 časova odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Zbog radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta MI-115, Han Pijesak 2 – Sokolac, izmijenjen je režim saobraćaja /od 23. aprila do 31. decembra/

Minerski radovi se izvode i na magistralnom putu MI-111 Sarajevo-foča,dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrica do 13. avgusta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta MI-111, dionica Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. /od 12. februara do 1. decembra/

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka /uključujući most/ do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu MI-105 dionica Rudanka-Doboj. /Radovi produženi do 31. decembra/

Na regionalnom putu Razboj - Rudanka, na lokaciji prevoj LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1 - Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-I 101 Gradiška-Nova Topola i M-I 102 Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu M-I 102 Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu R-459, dionica Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem M-18 Suvo Polje - Donja Trnova - Glavičice - Mezgraja. Ova zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila Rudnika i Termoelektrane "Ugljevik".

Izmjena odvijanja saobraćaja na regionalnom putu RI-3105 Teslić 3-granica Republika Srpska/Federacija BIH /Podjezera/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda. /do 31. decembra 2024/

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu R-476 Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu R-I 4102 Priboj-granica Srpska/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Od 2. juna 2021. na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na regionalnom putu 3104 /stara oznaka R-472/ dionica Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na magistralnom putu MI-101 dionica Klašnice 2 - Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničkim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja. Ovo rješenje je na snazi od 24. decembra 2020.godine i važi do sticanja uslova za bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu M 2-507 Brodar - granica Srpska /Srbija /Rudo/ zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu M-18, dionica Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona. /Rješenje Mininstarstva saobraćaja i veza 13.03/345-103-1/15, od 11. decembra 2015.

U informativnoj službi AMS Srpske u upotrebi je već duže vrijeme poseban broj "vozačke solidarnosti" - 066/823-000 - na koji vozači mogu da pošalju SMS poruku i obavijeste dežurne radnike Informativno-dispečerskog centra AMS o vanrednim zastojima, saobraćajnim nezgodama ili drugim problemima na putu.

Vozači, obavijestite AMS Srpske o zastojima i problemima na putu putem SMS broja "vozačke solidarnosti", 066/823-000. Zbog velikog broja poziva na broj 1285, informacije o stanju na putevima i pomoć na putu u Republici Srpskoj možete dobiti i na broj 066/823-000 ili putem internet stranice.

U FBiH sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Vitez-Travnik, Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Foča-Ustikolina i Čevljanovići-Nišići.

(Srna/Mondo)