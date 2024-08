Stiglo osvježenje: Danas oblačno, poslije podne pljuskovi sa grmljavinom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine poslije podne i maksimalnu temperaturu od 31 do 36 stepeni Celzijusovih.

Prije podne biće promjenljivo vrijeme uz oblačnost sa zapada koja će se premještati ka istoku, te lokalno može usloviti prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom, pretežno na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 22, u višim predjelima od 10 stepeni.

Poslije podne se očekuje nestabilno vrijeme uz razvoj oblačnosti koja će ponegdje donijeti kišu ili pljusak praćen grmljavinom.

Lokalno su moguće nepogode u vidu obilnijih padavina, pojačanog vjetra i pojave grada.

Na jugu će biti sunčano uz razvoj oblačnosti u višim predjelima koja može usloviti prolaznu kišu ili pljusak.

Uveče se očekuje novo naoblačenje sa zapada.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljivog smjera.

U Republici Srpskoj i FBiH jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac, Gacko i Bjelašnica 16 stepeni, Čemerno 17, Mrkonjić Grad 18, Srebrenica i Ivan sedlo 19, Bileća, Višegrad, Sarajevo i Zenica 20, Banjaluka, Zvornik i Tuzla 21, Doboj, Prijedor i Trebinje 22, Gradačac i Mostar 25, Bijeljina 26, te Neum 27 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

bog kiše koja je padala, na području Banjaluke i Gradiške kolovozi su mokri, dok se u ostalim krajevima Republike Srpske saobraćaj odvija po suvim kolovozima.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske skreću pažnju na moguće odrone.

Na putevima na kojima se izvode radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije, koja reguliše saobraćaj. Iz AMS vozačima se savjetuje da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, te da izbjegavaju rizična preticanja.

Radi postavljanja rasvjete u tunelima "Cera 3" i "Strogonik", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, kao i na dionici magistralnog puta Međeđa-Brodar u tunelu "Kotva", takođe zbog postavljanja rasvjete, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Planirano je da ovi radovi traju do 25. oktobra.

Zbog deminerskih radova i danas će dolaziti e do povremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš –Teslić, u mjestu Rujevica, osim vikenda u vremenu između 7.30 do 13.00 časova, sa povremenom obustavom saobraćaja, svakih 30 minuta i propuštanjem od 15 minuta.

Zbog miniranja terena do 8. oktobra dolaziće do povrmene obustave saobraćaja na dionici regionalnoag puta Doboj-Modriča u mjestu Kostajnica, grad Doboj. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija.

Na dionici magistralnog puta Brodar - granica Republika Srpska/Srbija /Rudo 1/ u tunelu Trgovišta, izmijenjen je režim saobraćaja zbog izvođenja radova na postavljanju rasvjete. /do 17. septembra/

Na dionici magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj i na dionici regionalnog puta Razboj-Rudanka zbog izvođenja radova na spoju navedenog magistralnog i regionalnog puta, izmijenjen je režim saobraćaja. (Predviđeno je da radovi traju do 14. avgusta/

Zbog radova na postavljanju rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. /Predviđeno je da radovi traju do 3. septembra/

Zbog radova na mostu "Bogdanovac", izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. (Predviđeno je da radovi traju do 4. avgusta.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog radova, saobraćaj se od 7,00 do 17,00 časova odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, uz moguće kratkotrajne zastoje.

Zbog radova na rehabilitaciji dionice magistralnog puta Han Pijesak 2 – Sokolac, izmjenjen je režim saobraćaja. /do 31. decembra/

Minerski radovi se izvode i na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrica do 13. avgusta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na sat. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog pura Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. /do 31. decembra

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Vc od mosta Rudanka (uključujući most) do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu MI-105 dionica Rudanka-Doboj. (Radovi produženi do 31.12.2024. godine).

Na regionalnom putu Razboj – Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška – Nova Topola – Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice 1-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog radova na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-I 101 Gradiška-Nova Topola i M-I 102 Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu M-I 102 Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik - Glavičice, u rejonu Starog Ugljevikaa zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji. Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran - Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje - Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja. Napominjemo da se navedena zabrana saobraćaja ne odnosi na vozila RiTE "Ugljevik".

Izmjena odvijanja saobraćaja na regionalnom putu Teslić 3 - granica Republika Srpska - Federacija BiH /Podjezera/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda. /do 31. decembra/

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-granica Republika Srpska/FBiH /Šibošnica/, dionica Mačkovac-Piperi zabranjeno je odvijanje saobraćaja za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice 2-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer nakon destrukcija nastalih mehaničkim udarima predmetni nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo, na putnom pravcu Brodar-granica Republika Srpska/Srbija /Rudo/ zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok se za putnička vozila ograničava brzina kretanja na 20 kilometara na sat.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U FBiH sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Vitez-Travnik, Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Foča-Ustikolina.

Na graničnom prelazzu Izačić i Velika Kladuša pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

S obzirom da je stanje na granicama veoma promjenljivo, vozačima iz AMS preporučuju da se informišu putem veb kamera ovog saveza.

Do kraja avgusta, za putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac /na putu Gacko-Nikšić/.

Na graničnom prelazu Karakaj /kod Zvornika/ zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko pet tona preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na graničnom prelaztu Rača, dok autobusi mogu koristiti granični prelaz Šepak.

